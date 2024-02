Einsatzgarantie für Niederlechner - Tabakovic als Joker?

Mehr Konkurrenzkampf war lange nicht: Bei Hertha BSC wird es bei der Kader-Nominierung für die Partie am Samstag in Braunschweig Härtefälle geben. Klar ist: Rückkehrer Florian Niederlechner spielt.

Es ist erst ein paar Wochen her, da hätte Pal Dardai für die Besetzung der vakanten Mittelstürmer-Position aufgrund fehlender Optionen am liebsten ein paar neue Kandidaten gecastet. Inzwischen ist die Not geschwunden und beinahe eine Luxussituation entstanden. "Ich habe teilweise 25, 26 Spieler im Training. Bis auf zwei sind praktisch alle gesund", sagt der Hertha-Coach, der momentan nur auf die Innenverteidiger Marc Oliver Kempf (Bänderanriss im Sprunggelenk) und Agustin Rogel (Aufbautraining nach Knie-OP) verzichten muss.

Auch im Angriff hat der Ungar für die Aufgabe in Braunschweig am Samstagnachmittag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) die Qual der Wahl. Haris Tabakovic (Knieprobleme) startete bereits in der Vorwoche gegen den 1. FC Magdeburg (3:2), Smail Prevljak steht nach auskuriertem Magen-Darm-Infekt wieder im Training - und Florian Niederlechner, der nach seine Gelb-Roten Karte in Fürth (2:1) gegen den FCM pausieren musste, kehrt in die Startelf zurück.

Offen ist nur, ob in vorderster Linie oder in der Rolle als Neueneinhalb hinter Tabakovic. Der bosnische Nationalspieler klagt weiterhin über leichte Knieprobleme und könnte gegen Braunschweig trotz seiner drei Tore im Hinspiel (3:0) von der Bank kommen. "Haris hat gegen Magdeburg gut gespielt, aber noch ein bisschen Probleme", sagt Dardai. "Ich will nicht seinen ganzen Körper kaputtmachen. Das muss auskuriert werden. Ich muss noch ein bisschen überlegen, was das Beste ist für ihn und für uns. Sollte Flo Niederlechner als hängende Spitze spielen, würde Palko Dardai nach außen rücken. Aber ich glaube, für dieses Spiel gibt es bessere Lösungen."

Heißt: Die Wahrscheinlichkeit, dass Niederlechner am Samstag wie in Fürth ganz vorn drin spielt, ist relativ hoch. Dann bliebe Palko Dardai in zentraler Rolle und Marten Winkler auf dem rechten Flügel vermutlich in der Startelf. Tabakovic käme bei dieser Variante als Joker zum Zug. "Der Plan", so Coach Dardai, "ist, dass Flo auf dem Platz sein soll." Auf den Routinier, der für Torgefährlichkeit, Robustheit und Arbeitseifer steht, will Dardai nicht verzichten.

Voller Trainingsplatz laut Dardai "schön und schwierig" zugleich

Dass der Trainingsplatz seit dieser Woche so voll ist wie lange nicht mehr, nennt er "schön und schwierig" zugleich. Die Härtefälle zu moderieren, sei "schon schwer für einen Trainer", räumt Dardai ein. "Ich habe hier gute Jungs, alle sind mit Herz dabei und geben Gas. Trotzdem müssen einige zu Hause bleiben, und einige werden am Freitag für die U 23 (gegen Eilenburg in der Regionalliga Nordost, d. Red.) spielen."

So soll etwa Bence Dardai, der am Dienstag nach mehrmonatiger Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen war, in der U 23 am Freitag etwa 30 Minuten Spielpraxis bekommen. Und der Konkurrenzkampf könnte schon kurzfristig wieder leicht entschärft werden. Gleich vier Profis - Andreas Bouchalakis, Jonjoe Kenny, Marton Dardai und Pascal Klemens - droht angesichts von vier Gelben Karten demnächst eine Sperre.