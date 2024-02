Ein Spiel Sperre: Magdeburgs Hugonet wird zur Teilzeitkraft im Februar

Jean Hugonet fehlt dem 1. FC Magdeburg nach seiner Notbremse gegen Hertha BSC gegen Schalke. Der Franzose ist somit im Februar zum zweiten Mal gesperrt.

Gut eine halbe Stunde sah es am Freitagabend so aus, als könnte der 1. FC Magdeburg seinen Achtungserfolg gegen Spitzenreiter St. Pauli (1:0) vergolden und auch bei Hertha BSC gewinnen.

FCM bringt sich selbst um den Lohn

Doch nachdem zunächst Fabian Reese Xavier Amaechis Aussetzer bestrafte und per Foulelfmeter Baris Atiks Führungstor (22.) schnell egalisierte (33.), schwanden die Hoffnungen auf einen Auswärtssieg spätestens mit der Roten Karte gegen Jean Hugonet (37.). Schließlich war der FCM nach dessen Notbremse gegen Jonjoe Kenny fast eine Stunde in Unterzahl - und geriet obendrein aus dem daraus resultierenden Freistoß durch den Direktversuch von Palko Dardai in Rückstand (39.).

So stand am Ende eine 2:3-Niederlage in Berlin, die in den Augen Atiks mehr als vermeidbar gewesen wäre. "Wir haben drei Punkte hergeschenkt. Das ist uns in dieser Saison schon so oft passiert. Anscheinend lernen wir nicht daraus“, ärgerte sich der Magdeburger Kapitän.

Bei dem nun anstehenden Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss FCM-Coach Christian Titz nun wie erwartet auf Hugonet verzichten, der damit bereits zum zweiten Mal im laufenden Monat ein Spiel verpasst.

Franzose setzt erkämpften Stammplatz erneut aufs Spiel

Nachdem der Sommer-Neuzugang aus Lustenau sich erst zur Rückrunde eine Stammplatz hatte erarbeiten können, musste er aufgrund seiner gegen Kiel (1:1) erhaltenen fünften Gelben Karte bereits beim Sieg gegen den FC St. Pauli zusehen. Gegen die Berliner kehrte er umgehend in die Anfangself zurück - und fehlt nun erneut gesperrt.

Wie der DFB am Montag mitteilte, kommt der 24-Jährige allerdings glimpflich davon. Wegen "unsportlichen Verhaltens" wurde der Defensivmann lediglich mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen belegt. Magdeburg hat dem Urteil zugestimmt, weshalb Titz nun erneut umbauen muss. Zuletzt hatte Mohammed El Hankouri Hugonets Position auf der Doppel-Sechs eingenommen.