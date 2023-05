Ehre für St. Brown und die Lions: Detroit startet die neue NFL-Saison bei den Chiefs

Die NFL veröffentlicht seit Mittwoch tröpfchenweise den neuen Spielplan: Seit diesem Donnerstag steht auch das Eröffnungsspiel: Der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs beginnt die Regular Season 2023/24 am 7. September (Ortszeit) mit einem Heimspiel gegen die aufstrebenden Detroit Lions. Doch noch mehr sticht ins Auge.

Die Kansas City Chiefs gehen als amtierender Super-Bowl-Sieger in die NFL-Saison 2023/24 - und eröffnen diese in Week 1 mit dem Spiel gegen die Detroit Lions. IMAGO/ZUMA Wire

Am frühen Montag des 13. Februar 2023 hatten sich die Kansas City Chiefs um Head Coach Andy Reid, Star-Quarterback Patrick Mahomes oder auch Top-Tight-End Travis Kelce zum Super-Bowl-Sieger gekürt - mit einem 38:35 in einem hochdramatischen Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Rund sieben Monate später wird nun die Reise als Titelverteidiger beginnen - genauer gesagt in der Nacht von 7. (Donnerstag) auf 8. September (Freitag) 2023 zu mitteleuropäischer Sommerzeit.

Dabei muss K.C. im heimischen wie lautstarken Arrowhead Stadium gegen die Detroit Lions ran ans Werk - dieses Duell hat es seit 20 Jahren nicht mehr in dieser Konstellation gegeben. Das verkündete die National Football League an diesem Donnerstag im Zuge der Spielplanveröffentlichung für die neue Regular Season. Insgesamt steht es bislang 9:5 für die Chiefs in den bisherigen 14 Vergleichen.

Spannend zu beobachten wird dabei sein, wie sich die Lions aus der "Motor City" verkaufen. Zur Erinnerung: Detroit spielte 2021/22 eine gute Saison, gewann hintenraus viele Spiele, spuckte den Green Bay Packers im Regular-Season-Finale in die Suppe - und will in der kommenden Spielzeit in Richtung erste Play-off-Teilnahme seit 2016/17 sowie erstem Divisionssieg seit 1993 schielen. Mit dabei: Quarterback Jared Goff, der hohe Erstrunden-Pick Jahmyr Gibbs (Running Back, Alabama) und natürlich der deutsch-amerikanische Top-Receiver Amon-Ra St. Brown.

Bereits am Mittwoch waren die beiden Frankfurt-Gastspiele offiziell verkündet worden. Und auch hier werden die Chiefs mitmischen: Am 5. November (15.30 Uhr MEZ) spielt der Titelverteidiger im Deutsche Bank Park gegen die Miami Dolphins. Genau eine Woche später, am 12. November, treffen die Indianapolis Colts - eventuell mit Rookie-Quarterback Anthony Richardson - auf die New England Patriots.

Jets und Rodgers mit zwei besonderen Partien - Ehre für Brady

Weitere Hingucker, die der Plan schon jetzt erahnen lässt, werden auf jeden Fall folgende Duelle sein:

Das erste Monday Night Game der Regular Season bestreiten etwa in der Nacht von 10. auf 11. September (MESZ) die New York Jets mit ihrem neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers gegen die Buffalo Bills um Josh Allen. Ein erster echter Gradmesser also für die ebenfalls mit ambitionierten Plänen ins Rennen gehenden Mannen aus dem "Big Apple" (seit 2010 nicht mehr in den Play-offs vertreten).

Rodgers' ehemaliges Team, die Green Bay Packers, eröffnen die Regular Season derweil mit einem Gastspiel bei den Chicago Bears, beim großen NFC-North-Rivalen. Hier wird sich das erste Mal als "Gunslinger"-Nachfolger auch Jordan Love zeigen dürfen.

Interessant auch, dass die New England Patriots die Spielzeit mit einem Heimspiel (Gegner noch offen) starten und dabei Legende Tom Brady ehren. Besitzer Robert Kraft hat den siebenmaligen Super-Bowl-Champion (sechs Titel mit den Pats) eingeladen.

Abgesehen von den beiden Deutschland- und drei London-Gastspielen fährt die NFL auch mit einer Neuerung auf. Erstmals wird eine Partie am sogenannten "Black Friday", also am Tag nach den Thanksgiving-Feiertagsfestspielen, steigen. Am 24. November (Ortszeit) werden die New York Jets mit ihrem neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers die Miami Dolphins empfangen - natürlich im heimischen MetLife Stadium.

Kracher zum Jahresende

Abgesehen vom NFL GamePass, über den natürlich sämtliche Paarungen live zu sehen sein werden, wird dieses "Black Friday Special" exklusiv von "Amazon Prime Video" übertragen. Es wird auf jeden Fall ein historischer Vergleich: Seit 1966 finden Spiele zwischen diesen beiden traditionsreichen Franchises statt - die Bilanz schlägt ein klein wenig zugunsten der Dolphins (57:56:1) aus.

Einen Kracher gibt es auch zu Jahresende: Am 31. Dezember, also am Tag, wo weltweit Raketen gen Himmel sausen, kommt es zu einem Offensivfeuerwerk auf dem Rasen. In der Neuauflage des AFC Championships Finals treffen sich die Chiefs und Cincinnati Bengals. Zu deutscher Zeit wird das dann um kurz nach 2 Uhr nachts des 1. Januars 2024 sein.

Zur Neuauflage des NFC-Endspiel zwischen den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles wird es ebenfalls kommen - im Zuge von Week 13 (Sunday Night Game). Damals hatten die mit Überraschungs-Entdeckung Brock Purdy auflaufenden Niners deutlich mit 7:31 das Nachsehen, mussten allerdings am Ende auch quasi ohne Quarterback spielen.