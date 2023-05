Die NFL Draft Grades 2023

Mit den Grades zum Draft 2023 gibt Adrian Franke sein Debüt als neuer NFL-Kolumnist des kicker. Seine ausführlichen Bewertungen der Picks aller 32 Teams gibt es nur bei uns.

Der NFL-Draft 2023 liegt hinter uns. Damit bietet sich nach dem monatelangen Analysieren von Prospects und dem Abschätzen, was Teams machen könnten und welcher Spieler wo landen könnte, endlich die Möglichkeit, mit handfesten Tatsachen zu arbeiten.

Dabei ist es wichtig, zu betonen, was genau Draft Grades wenige Tage nach dem Draft abdecken sollten - und was sie nicht abdecken können. Eine rein sportliche Analyse ist erst nach drei, vier Jahren seriös möglich, hier soll es nicht darum gehen, jede Klasse im Detail auf die nächsten vier Jahre zu prognostizieren. Es geht nicht, zumindest nicht primär, darum, sich festzulegen, welcher Tag-3-Pick ein Star und welcher Top-10-Pick in einigen Jahren als "Bust" abgestempelt wird.

In erster Linie sollte es bei Draft Grades darum gehen, die Herangehensweise der Teams im Hier und Jetzt zu bewerten. Dabei fließen die eigenen Analysen der Prospects, sowie die Konsens-Sichtweise auf diese Spieler selbstredend mit ein. Fast interessanter ist allerdings die Frage danach, wie Teams den Draft aus strategischer Perspektive angegangen sind.

Wer hat das Board aus einer (Positional-)Value-Perspektive gut gespielt? Wer war smart mit seinen Trades - und wer eher nicht? Und welche Drafts könnten in der Zukunft deutlich negativer interpretiert werden, obwohl die gepickten Spieler vielleicht gar nicht das primäre Problem waren?

Draft Grades haben unmittelbar nach dem Draft ihre Daseinsberechtigung, solange man sie als das auffasst, was sie auch tatsächlich bewerten sollen.

Hier geht es zu den exklusiven Draft Grades für alle Divisions

