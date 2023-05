Auch Mahomes kommt: NFL terminiert zwei Spiele in Frankfurt

In der kommenden NFL-Saison werden zwei Spiele in Deutschland ausgetragen. Nun hat die Liga die Termine und Paarungen bekanntgegeben.

Wie die NFL am Mittwoch mitteilte, werden die beiden Deutschland-Spiele im Deutsche Bank Park in Frankfurt ausgetragen. Am 5. November spielt der amtierende Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes gegen die Miami Dolphins, die ebenfalls letztes Jahr die Play-offs erreicht hatten und mit hohen Ambitionen in die neue Saison gehen.

Genau eine Woche später, am 12. November, treffen die Indianapolis Colts - eventuell mit Rookie-Quarterback Anthony Richardson - auf Super-Bowl-Rekordsieger New England Patriots, die von Bill Belichick, dem erfolgreichsten Coach der NFL-Geschichte, trainiert werden. Der Kick-off beider Partien ist auf 15.30 Uhr MEZ angesetzt, der Ticketverkauf soll im Sommer starten. Die Chiefs und Patriots sind zwei der vier Teams, die die exklusiven Vermarktungsrechte für den deutschen Markt erworben haben.

Die beiden Partien werden das zweite und dritte Pflichtspiel der NFL sein, die auf deutschem Boden ausgetragen werden. In der vergangenen Saison hatten die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady bei der Premiere in München die Seattle Seahawks geschlagen. Ursprünglich war geplant, dass bis 2025 pro Saison abwechselnd je eine Partie in München und Frankfurt gespielt wird. Da das Azteken-Stadion in Mexiko City momentan umgebaut wird, ging 2023 aber ein weiteres Spiel der "International Series" nach Deutschland. 2024 soll wieder in München gespielt werden.

Der General Manager der NFL Deutschland, Alexander Steinforth, schickte in einem von der NFL veröffentlichten Statement auch Grüße an den deutschen Fußball. "Die Liga bedankt sich bei unseren Partnern, der DFL, der Stadt Frankfurt und Eintracht Frankfurt für die Unterstützung dieser beiden Spiele. Wir freuen uns darauf, vier legendäre Teams unseres Sports in diesem Herbst in Frankfurt sehen zu können."

Drei Spiele in London

Drei Spiele finden auch 2023 wieder in London statt - erwartungsgemäß mit Beteiligung der Jacksonville Jaguars, deren Besitzer Shahid Khan auch Premier-League-Klub FC Fulham gehört. Am 1. Oktober treffen die Jaguars um Quarterback Trevor Lawrence im Wembley-Stadion auf die Atlanta Falcons, eine Woche später geht es im Tottenham Hotspur Stadium im Vergleich zweier Play-off-Teams der Vorsaison gegen die Buffalo Bills. Am 15. Oktober steigt im Stadion der Spurs dann das Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Tennessee Titans. Insgesamt werden damit fünf Regular-Season-Spiele der Saison außerhalb der USA ausgetragen - so viele wie nie zuvor.