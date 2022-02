Auftakt bereits 2022: NFL trägt Spiele in München und Frankfurt aus

Ab Herbst 2022 wird die National Football League jährlich ein Spiel in Deutschland austragen. Den Zuschlag erhielten gleich zwei Städte.

Es ist offiziell: Die Allianz-Arena in München und der Deutsche Bank Park in Frankfurt tragen NFL-Partien aus. Getty Images

Lange war gerätselt worden: München, Frankfurt oder Düsseldorf? Die drei Städte waren in die Endauswahl der NFL als potenzielle Austragungsorte der bereits seit längerer Zeit beabsichtigten Spiele in Deutschland gekommen. Geworden sind es jetzt sogar zwei Städte: Sowohl in München als auch in Frankfurt wird die National Football League in den kommenden Jahren gastieren, nur Düsseldorf geht leer aus. Das gab NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwoch in Los Angeles bekannt.

Zunächst ist die Partnerschaft auf vier Jahre ausgelegt. Das erste reguläre NFL-Spiel auf deutschem Boden wird demnach bereits im Herbst 2022 in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen, in den folgenden drei Jahren wird ebenfalls ein Spiel auf deutschem Boden stattfinden. Die Allianz-Arena sowie der Deutsche Bank Park in Frankfurt werden dann jeweils abwechselnd Austragungsort sein. In Frankfurt wird also 2023 und 2025 gespielt, in München 2022 und 2024.

Man freue sich darauf, mit den Spielen in Deutschland auch eine "breitere Zusammenarbeit mit der Bundesliga" anzustreben, wird Goodell in der Pressemitteilung der NFL zitiert. Oliver Kahn, Vorstandschef des FC Bayern, fügt hinzu: "Wir freuen uns, den nächsten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft zu gehen und ein Regular-Season-Spiel in unserem Stadion auszutragen." Der deutsche Fußball-Rekordmeister unterhält unter anderem eine Kooperation mit den Kansas City Chiefs.

In London wird bereits seit 2007 gespielt

Zwischen 1990 und 1994 hatte die NFL bereits insgesamt fünf Freundschaftsspiele in Berlin abgehalten, nun wird Deutschland zur vierten Nation, in der außerhalb der USA ein Spiel der Regular Season ausgetragen wird. Bereits seit 2007 wird regelmäßig in London gespielt, zudem machte die Liga bereits in Mexiko und Kanada Halt.

2022 werden insgesamt fünf Spiele außerhalb der USA ausgetragen: drei in London, eines in Mexiko und eines München. Welche Teams die Spiele austragen, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.