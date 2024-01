Drittliga-Erfahrung für Siegen: Dej zieht es zurück zu den Sportfreunden

Die Sportfreunde Siegen rüsten sich für die Restrunde in der Oberliga Westfalen. André Dej kehrt zurück ins Leimbachstadion.

Mehr zur Oberliga Westfalen News

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

André Dej wechselt innerhalb der Oberliga Westfalen vom TuS Bövinghausen, der einen massiven Aderlass in der Winterpause erlebt, zu den Sportfreunden Siegen. Der 31-jährige Mittelfeldstratege ist im Leimbachstadion kein unbekanntes Gesicht, schnürte er bereits zwischen 2012 und 2014 die Fußballstiefel für die Sportfreunde. Damals gelangen ihm in 73 Pflichtspielen 16 Toren und elf Vorlagen.

Nach seinem zweijährigen Intermezzo in Siegen zog es Dej weiter - unter anderem zu Viktoria Köln und den Sportfreunden Lotte, für die er 90 Drittliga-Einsätze bestritt. Zudem stehen über 180 Regionalliga-Partien in der Vita des Zentrumspielers. In der 4. Liga spielte er zuletzt bei Rot Weiss Aalen, ehe er im vergangenen Sommer nach Bövinghausen in die Oberliga wechselte.

Qualität und Willensstärke

"André bringt eine enorme spielerische Qualität mit, ist ein absoluter Willensspieler und gibt unserem Trainer Thorsten Nehrbauer noch mehr Möglichkeiten", freut sich Ottmar Griffel, Sportlicher Leiter, auf der Siegener Homepage über den Rückkehrer. Griffel ist sich sicher: "Vor allem mit seiner höherklassigen Erfahrung wird er unserer Mannschaft auf dem Platz als Führungsspieler auf Anhieb weiterhelfen."

Nach einer turbulenten ersten Saisonhälfte, in der Patrick Helmes nach missglückten Auftakt Ende September seine Koffer packen musste und von Thorsten Nehrbauer beerbt wurde, überwintern die Sportfreunde auf dem 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt bei einem Spiel weniger sieben Zähler. Zum Auftakt der Restrunde trifft Siegen am 28. Januar auf Victoria Clarholz.