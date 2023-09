Schluss nach acht Monaten: Sportfreunde Siegen trennen sich von Helmes

Die Sportfreunde Siegen haben sich vom ehemaligen Bundesliga-Profi Patrick Helmes getrennt. Der 39-Jährige hatte die Mannschaft im Januar diesen Jahres als Trainer übernommen und zum Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen geführt. Aktuell stehen aber nur vier Punkte aus sieben Spielen zu Buche.

"Die Sportfreunde Siegen und Trainer Patrick Helmes haben sich dazu entschieden, die bisherige Zusammenarbeit zu beenden", so verkündete der Oberligist am Montagnachmittag die Entscheidung der Verantwortlichen, nicht weiter mit Helmes zu arbeiten. "Die gestrige Niederlage im wichtigen Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 (1:2, Anm. d. Red.) und die aktuelle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen hat uns zu diesem Schritt gezwungen, um mit neuen Impulsen die anstehenden Aufgaben anzugehen", so der sportlicher Leiter der Sportfreunde Siegen, Ottmar Griffel, auf der Homepage des Vereins.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler für den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg bedauert seinen Abschied: "In den zurückliegenden Gesprächen mit unserem Vorstand haben sich in den letzten Wochen in Bezug auf Kaderstruktur und Saisonziele sehr klare Differenzen herauskristallisiert. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass ein Mittelfeldplatz möglich ist."

Das Team wird vorerst nun von Co-Trainer Marcel Becker gemeinsam mit Ottmar Griffel übernommen und auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. In der Oberliga Westfalen stehen die Sportfreunde nach sieben Spieltagen auf dem drittletzten Rang.