"Sehr akribisch": Nehrbauer wird Cheftrainer in Siegen

Exakt eine Woche nach der Entlassung von Cheftrainer Patrick Helmes haben die Sportfreunde Siegen einen Nachfolger präsentiert. Thorsten Nehrbauer übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung.

Nach nur sieben Zählern aus den ersten acht Saisonspielen hängt der Haussegen über dem Vereinsgelände der Sportfreunde Siegen zurzeit etwas schief. Genau aus diesem Grund sprach man sich zuletzt auch für eine Veränderung auf dem Trainerposten aus und entband Ex-Profi Patrick Helmes nach nur acht Monaten von seinen Aufgaben an der Seitenlinie. Wie der Oberligist nun in einer Pressemitteilung verkündete, konnte nun ein angemessener Nachfolger gefunden werden.

Thorsten Nehrbauer wird künftig die Geschicke in Siegen leiten. Der gebürtige Bonner, der das Umfeld bestens kennt, übernimmt ab sofort und wird bereits am kommenden Mittwoch das Training leiten. "Thorsten arbeitet sehr akribisch, kennt Teile der Mannschaft bereits und hat bewiesen, dass er einer Mannschaft seine Handschrift mitgeben und diese prägen kann", freut sich Roland Schöler, erster Vorsitzender des Vereins. "Wir sind überzeugt, dass Thorsten die Mannschaft weiterentwickeln wird und sehr froh, dass die konstruktiven Gespräche in einer schnellen Einigung gemündet sind", heißt es weiter.

Nehrbauer hat sein Können in der Vergangenheit bereits mehrmals unter Beweis gestellt. Zuletzt stand der 45-Jährige beim 1. FC Kaan-Marienborn an der Seitenlinie und führte diesen in seiner Premieren-Saison in der Regionalliga West, trotz des freiwilligen Rückzuges am Ende der Spielzeit, mit beeindruckenden 55 Punkten auf den fünften Tabellenplatz. Nehrbauers Aufgabe für die kommenden Wochen ist klar: Die Sportfreunde schnellstmöglich wieder in ruhigere Gewässer manövrieren.

In der ersten Partie nach der Helmes-Entlassung konnte Siegen bereits mit Co-Trainer Marcel Becker den ersten Schritt aus der Krise feiern und setzte sich überraschend deutlich mit 4:1 gegen die SpVgg Erkenschwick durch. Nehrbauer wird sein Debüt am kommenden Samstag beim TuS Bövinghausen geben.