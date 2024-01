Der Schlüssel zur Regionalliga? Die Top-Torjäger aus allen Oberligen

Osman Güraltunkeser (FC Süderelbe, 16 Tore)

Nachdem Martin Harnik in der Vorsaison einen neuen Liga-Rekord in der Oberliga Hamburg aufgestellt hatte, grüßt in dieser Spielzeit ein neues Gesicht von der Spitze. Osman Güraltunkeser (rechts, hier noch im Dress des FC Türkiye) bewirbt sich mit 16 Toren in 16 Spielen für die Thronfolge. imago images/Hanno Bode