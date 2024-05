Drei Werder-Profis werden am Samstag verabschiedet - und Weiser?

Werder Bremen freut sich auf einen emotionalen Saisonabschluss vor ausverkauftem Haus. Nachdem den Double-Siegern von 2004 gehuldigt wurde, werden drei Spieler offiziell verabschiedet - oder doch vier?

Werder Bremen hat den Traum von Europa noch nicht aufgegeben. Das Heimspiel gegen Bochum am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll aber auch davon abgesehen eines der ganz großen Emotionen werden. Dafür sorgt der Verein vor Anpfiff höchstselbst: Große Teile der Double-Sieger von 2004 werden im ausverkauften Weserstadion anwesend sein, weswegen sich die Anhänger bereits spätestens gegen 15 Uhr einfinden sollen.

Angesprochen auf mögliche Erinnerungen an den Bremer Coup vor 20 Jahren kam Cheftrainer Ole Werner spontan das Tor von Johan Micoud in München in den Sinn sowie die ikonischen grün-orangenen Trikots - "die sind auch in Erinnerung geblieben". Auf eine gebührende Würdigung darf sich indes auch Geschäftsführer Frank Baumann, dessen Abschied seit 1. November des Vorjahres feststeht, freuen.

Neben Christian Groß, den es in die Scouting-Abteilung von Bayer 04 Leverkusen zieht, werden auch der baldige Stuttgarter Nick Woltemade und Torhüter Jiri Pavlenka offiziell verabschiedet. Dass Stammkeeper Michael Zetterer zuletzt über ein "Abschiedsspiel" Pavlenkas laut nachdachte, kann Werner verstehen.

"Wir wollen aus einer guten Saison eine sehr gute Saison machen"

"Dass Pavlas nach all den Jahren, in denen er hier Großartiges geleistet hat, einen entsprechenden Abschied verdient hätte, steht glaube ich außer Frage", begann der Bremer Cheftrainer, um anzufügen: "Aber es ist eben auch so, dass wir noch um etwas spielen, wir wollen uns in der Tabelle verbessern, wir wollen vielleicht sogar noch aus einer guten Saison eine sehr gute Saison machen und nicht nur zwei Plätze klettern, sondern vielleicht auch noch einen mehr."

Von daher sei es nur "logisch" jene Spieler aufzustellen, "die dir die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Sieg bringen. Zetti hat seine Sache, seitdem er bei uns im Tor steht, außerordentlich gut gemacht. Ich glaube, das ist unstrittig und deshalb wird er auch im Tor stehen."

Weiser-Entscheidung vor Samstag? "Das ist das Ziel"

Bliebe noch die Frage nach Mitchell Weiser, der seine Chancen auf einen Verbleib in Bremen nach dem Leipzig-Spiel öffentlich auf "50:50" einstufte. "So wie er es halt auch gesagt hat, sind wir jetzt in den Gesprächen verblieben und ich bin sehr optimistisch, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung verkünden werden", erklärte Geschäftsführer Clemens Fritz.

Es könnte also im Fall der Fälle auch einen weiteren Blumenstrauß für Weiser geben, wenn die Entscheidung - gegen Werder - bis Samstag fällt. "Ja, das ist das Ziel", stellte Fritz klar, der keine Tendenz erkennen ließ. In der laufenden Saison kam Weiser in Bremen 29-mal zum Zug und war an zehn Toren direkt beteiligt (kicker-Notenschnitt 3,57).