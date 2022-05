Verl dreht das Spiel in Dortmund und verlässt die Abstiegsränge

Der SC Verl hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Mit 2:1 gewannen die Verler bei Borussia Dortmund II, bewiesen dabei Comeback-Qualitäten und hatten in der Nachspielzeit Glück.

Verler Jubel in Dortmund: Petkov (re.) traf zum 2:1 beim BVB II. IMAGO/Beautiful Sports

Bei der Zweitvertretung des BVB, für die es zwei Spieltage vor Saisonende um nichts mehr ging, fanden sich fünf Änderungen in der Startelf: Coach Enrico Maaßen brachte nach dem 3:1-Sieg gegen den FCK Taz, Tattermusch, Hober und Bornemann für Dams, Pherai, Fink und Njinmah. Außerdem stand Drljaca anstelle von Unbehaun zwischen den Pfosten.

Trainer Michel Kniat kämpft mit den Verlern noch um den Klassenerhalt. Im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden änderte der Gästecoach seine Startelf auf einer Position: Putaro ersetzte Akono.

Der Start in die Partie war vielversprechend: Keine Minute war gespielt, als Dortmunds Guille Bueno ans Außennetz schoss (1.). Auch die Gäste kamen durch Sapina zu einer guten Chance in der Anfangsphase. Der Verler Mittelfeldspieler schoss jedoch infolge eines Abprallers knapp neben den linken Pfosten (8.).

Dortmund wird besser und nutzt Verler Fehler aus

In den gut zwanzig Minuten danach fiel beiden Mannschaften in der Offensive wenig ein. Dortmund allerdings hatte etwas mehr vom Spiel und entsprechend auch die besseren Gelegenheiten. Eine davon nutzte Tachie zur Führung: Der Dortmunder Angreifer traf nach einem Fehler im Verler Spielaufbau aus kurzer Distanz (39.).

Verl kam engagierter aus der Kabine und riss das Spiel vermehrt an sich. Vor allem der eingewechselte Rabihic sorgte für Wirbel in der SC-Offensive. Der Angreifer war es auch, der in der 56. Minute für den Verler Ausgleich sorgte, indem er sich nach einer Ecke mit Putaro bis vors Dortmunder Tor kombinierte. Sein strammer Abschluss aus kurzer Distanz war für Drljaca nicht zu halten.

Verl dreht das Spiel, Tachie sieht Gelb-Rot und Pfanne vergibt vom Punkt

Verl blieb in der Folge dran und drehte wenige Minuten später das Spiel komplett: Petkov traf nach Zusammenspiel mit Baack zur 2:1-Führung (63.). Dortmund hingegen fehlten offensive Ideen und ab der 75. Minute auch Tachie. Der Angreifer musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz.

So lief alles hervorragend für den SC Verl, der das auch routiniert herunterspielte - bis zur vierten Minute der Nachspielzeit. Dann nämlich fiel ein hoher Ball im Verler Strafraum auf den Arm von Berzel. Elfmeter war die folgerichtige Entscheidung. Weil Thiede im Verler Tor den Schuss von Pfanne allerdings parieren konnte (90.+6), blieb es beim Auswärtssieg für Verl, das durch die drei Punkte die Abstiegsränge verlassen konnte.

Die Dortmunder Zweitvertretung gastiert am letzten Spieltag (Samstag, 13.30 Uhr) bei 1860 München, während Verl den MSV Duisburg im entscheidenden Kellerduell empfängt.