Dardai und Kempf verletzt: Abwehralarm bei Hertha

Das erste Zu-Null-Spiel im Jahr 2023, aber Abwehrsorgen bei Hertha BSC: Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg meldete sich Marton Dardai ab, in der Schlussphase Marc Kempf.

Auf dem vor dem Anpfiff verteilten Aufstellungsbogen stand Marton Dardai, aber als es auf dem Rasen losging, fehlte er. Der Innenverteidiger meldete sich kurzfristig vom Dienst ab, für ihn sprang Agustin Rogel ein. "Marton hatte schon am Freitag im Abschlusstraining Probleme, aber die Hoffnung war da, dass wir es hinbekommen", sagte Hertha-Coach Sandro Schwarz nach dem zweiten Sieg im Jahr 2023. "Beim Aufwärmen kam dann wieder die Problematik im Hüftbereich."

Dardai musste passen - und Schwarz die Dreierkette kurzfristig neu formieren: Rogel verteidigte halbrechts, Filip Uremovic zentral, Marc Kempf rückte nach halblinks - und musste notgedrungen vorzeitig Feierabend machen.

Rogel hatte erst in der Vorwoche sein Comeback gegeben

Bei einem Augsburger Eckball in der Schlussphase warf sich Kempf Richtung Ball, um FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw am Kopfball zu hindern, und geriet zwischen Gouweleeuw und den aus dem Tor herauskommenden Hertha-Keeper Oliver Christensen. Die Folge für Kempf: ein blaues Auge - und die Auswechslung nach 81 Minuten. Die lädierte Stelle "ist angeschwollen", berichtete Schwarz nach der Partie. "Wir müssen schauen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt."

Der für Dardai aufgelaufene Rogel hatte erst in der Vorwoche in Dortmund (1:4) sein Comeback nach Kniestauchung gegeben, Uremovic war in Dortmund mit Knieproblemen ausgewechselt worden und hatte unter der Woche reduziert trainiert. Beide sind jetzt die letzten verbliebenen gesunden Innenverteidiger.

In der Schlussphase gegen Augsburg rückte Marvin Plattenhardt, zuvor auf der linken Schiene, zurück in die Dreierkette, wo er bereits in Frankfurt (0:3) solide 45 Minuten hingelegt hatte.

Vestergaard-Verpflichtung zerschlug sich - Gechter wurde verliehen

Im Winter stand intern die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers auf der Agenda, Gespräche mit Ex-Bundesliga-Spieler Jannik Vestergaard (Leicester) über eine Leihe zerschlugen sich. Eigengewächs Linus Gechter wurde an Zweitligist Eintracht Braunschweig verliehen.

Durch die vor drei Wochen vorgenommene Umstellung vom 4-3-3 aufs 3-5-2 ist der Bedarf an Innenverteidigern größer geworden. Aber viel Auswahl hat Schwarz, der mit seinem Team am kommenden Sonntag bei Bayer Leverkusen gastiert, jetzt nicht mehr.