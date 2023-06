Cerny will kommen, Gespräche wegen Tomas

Der VfL Wolfsburg bastelt an seinem Kader für die neue Saison. Neben den Offensivspielern Vaclav Cerny und Tiago Tomas werden die Niedersachsen erneut mit Verteidiger Filipe Relvas in Verbindung gebracht. Dessen Transfer nur dann Sinn ergeben würde, wenn Micky van de Ven den VfL verließe …

Vaclav Cerny möchte zum VfL Wolfsburg wechseln. Der Tscheche, der auch Anfragen aus Italien und Spanien vorliegen hat, will nach kicker-Informationen seinen nächsten Karriereschritt in Deutschland machen. "De Telegraaf" berichtet nun, dass sich der 25-jährige Flügelspieler (15 Tore und 13 Vorlagen in 40 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison) von Twente Enschede mit dem VfL bereits auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt habe. Was weiterhin offen ist, ist eine Einigung mit dem Klub aus der Eredivisie. Ein offizielles Angebot hatte der VfL zuletzt noch nicht abgegeben. Das dürfte aber rasch folgen. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro.

Etwas teurer dürfte ein Transfer von Tiago Tomas sein. Der 20-jährige Portugiese, seit eineinhalb Jahren in Diensten des VfB Stuttgart, ist ebenfalls ins VfL-Visier gerückt (der kicker berichtete), soll zuletzt bereits in Wolfsburg gewesen sein. Die Schwaben werden kein Gebrauch machen von einer Kaufoption über 15 Millionen Euro, Tomas kehrt also erst einmal zu seinem Klub Sporting Lissabon zurück, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Laut der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" laufen aber mittlerweile die Gespräche zwischen dem VfL und Sporting, die Rede ist vom bevorstehenden Transfer. Angeblicher Kostenpunkt: Rund 13 bis 15 Millionen Euro.

Auch Relvas ein Kandidat in Wolfsburg

In Verbindung gebracht wird der VfL wie schon im Winter mit Innenverteidiger Filipe Relvas (23) von Portimonense SC. Ein Transfer des Linksfußes, für den eine Ablöse von zehn Millionen Euro aufgerufen wird und Wolfsburg sieben Millionen geboten haben soll, würde jedoch nur dann Sinn ergeben, wenn Micky van de Ven die Niedersachsen verlassen sollte.

Zahlreiche Top-Klubs haben den Wolfsburger Shootingstar der abgelaufenen Saison auf dem Zettel, ein offizielles Angebot ist bislang aber nicht eingegangen. Für van de Ven könnte eine Ablöse im Bereich der 40 Millionen Euro fließen. Potenzieller Ersatz ist auch ohne Relvas schon da: Für fünf Millionen Euro kommt Cedric Zesiger (24) vom Schweizer Doublesieger Young Boys Bern. Er ist der Anfang des Wolfsburger Transfersommers.