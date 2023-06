Wolfsburger Offensivpläne: Eine Spur führt zu Stuttgarts Tomas

Der VfL Wolfsburg wird im Sommer sicher seine Offensive verstärken. Eine Spur führt dabei nach Stuttgart - wo bis zuletzt der Portugiese Tiago Tomas spielte.

Seine Zeit beim VfB Stuttgart endete mit einem Happy End, wenngleich Tiago Tomas selbst nicht ganz so viel dazu beigetragen hat. Der Offensivmann kam in den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV (3:0, 3:1) jeweils Mitte der zweiten Hälfte in die Partien, die zu diesem Zeitpunkt schon entschieden waren. Mit dem Klassenerhalt verabschiedet sich der 20-Jährige nach eineinhalb Jahren wieder aus dem Schwabenland, der VfB zieht die 15-Millionen-Euro-Kaufoption nicht. Gleichwohl könnte Tomas in der Bundesliga bleiben - eine Spur führt nach kicker-Informationen nach Wolfsburg.

Dort fahndet der VfL nach Verstärkungen für seine Offensive, sucht bevorzugt flexibel einsetzbare Kräfte. Spieler wie Tomas, der zudem noch perfekt in das Wolfsburger Wunschprofil "jung und entwicklungsfähig" passt und obendrein bereits über reichlich Erfahrung verfügt. Für Sporting Lissabon kam er in der Heimat bereits auf 66 Pflichtspieleinsätze, 47 Spiele (acht Tore, fünf Vorlagen) absolvierte er seit Januar 2022 für den VfB.

Tomas kann sich Bundesliga-Verblieb vorstellen

Einsetzbar ist der 1,80-Meter-Mann, der zuletzt bereits in Wolfsburg gewesen sein soll, sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum. Damit entspricht Tomas so ziemlich dem Spielertypen, den der VfL mit Omar Marmoush (ablösefrei zu Eintracht Frankfurt) verloren hat.

Nach kicker-Informationen ist der Portugiese durchaus gewillt, in der Bundesliga zu bleiben, zumal Sporting die Champions League verpasst hat. 15 Millionen Euro, die durch die Kaufoption aufgerufen waren, wird freilich kaum ein Klub bezahlen. Dafür waren die Auftritte von Tomas, der in dieser Saison 27 Spiele (16-mal in der Startelf, drei Tore, fünf Vorlagen) in der Liga absolvierte, nicht konstant genug (kicker-Notenschnitt 4,24).