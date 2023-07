BVB dreimal freitags: DFL terminiert die ersten acht Spieltage

Seit Ende Juni steht der Spielplan für die Bundesliga-Saison 2023/24, nun hat die DFL auch die zeitgenaue Ansetzung der ersten acht Spieltage bekanntgegeben.

Traditionell eröffnet der deutsche Meister die neue Saison, das gilt auch für die Spielzeit 2023/24. Wie bereits mit der Veröffentlichung des Spielplans für die 61. Bundesliga-Saison bekanntgegeben wurde, startet der erste Spieltag am 18. August mit dem Gastspiel des FC Bayern München bei Werder Bremen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Am 19. und 20. August rollt dann auch in den weiteren Bundesliga-Stadien wieder der Ball. Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, startet Borussia Dortmund mit dem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) zu Hause gegen den 1. FC Köln.

Das wird für den BVB aber die Ausnahme bleiben: Insgesamt an drei der ersten acht Spieltagen treten die Schwarz-Gelben zur Freitagabend-Partie unter Flutlicht an: am 1. September gegen den 1. FC Heidenheim, am 29. September bei der TSG Hoffenheim und am 20. Oktober gegen Werder Bremen. Trainer Edin Terzic hatte sich diesen Termin schon einmal spaßeshalber gewünscht.

Zwei Derbys in NRW am selben Samstag

Schon am zweiten Spieltag stehen die beiden Derbys Bochum gegen Dortmund (Samstag, 26.8., 15.30 Uhr) und Gladbach gegen Leverkusen (18.30 Uhr) im Fokus - inklusive der brisanten Rückkehr von Jonas Hofmann an die alte Wirkungsstätte.

Eine Woche (2. September) später haben die Fohlen Bayern München zu Gast, die Partie ist ebenfalls für den Topspiel-Termin samstagabends um 18.30 Uhr angesetzt. Gladbach ist so etwas wie der Bayern-Schreck der jüngeren Vergangenheit, der Rekordmeister hat seit zwei Jahren nicht mehr gegen die Borussia gewonnen (zwei Remis und zwei Niederlagen in der Bundesliga, eine 0:5-Pleite im DFB-Pokal).

Bayern erhält dreimal das Topspiel

Ebenfalls am 3. Spieltag steht samstags das Baden-Württemberg-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg auf dem Programm (2. September, 15.30 Uhr), am 6. Spieltag kommt es dann zum ersten Topspiel im voraussichtlichen Kampf um die Meisterschaft: Am Samstagabend (23. September) um 18.30 Uhr hat RB Leipzig den FCB zu Gast. Zu den weiteren Highlights der ersten Saisonwochen gehört das Duell der Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Union Berlin (Samstag, 7. Oktober, 15.30 Uhr) sowie das Derby Leverkusen gegen Köln (Sonntag, 8. Oktober, 15.30 Uhr) jeweils am 7. Spieltag.

Auch in der Runde darauf erhält der FC Bayern das Topspiel - fürs Gastspiel bei Mainz 05 (21. Oktober, 18.30 Uhr). Auffällig zudem: Während der VfL Wolfsburg alle acht Partien samstags um 15.30 Uhr bestreiten wird, erhielt Borussia Mönchengladbach trotz fehlender Europapokal-Teilnahme wieder nur drei Ansetzungen für diesen fanfreundlichen Termin. Das Thema hatte schon in der Vorsaison für Unmut gesorgt.

Bereits eine Woche vor dem Bundesliga-Start steht für die 18 Bundesligisten der Pflichtspielauftakt in der neuen Saison auf dem Programm. Vom 11. bis zum 13. August findet die 1. Runde im DFB-Pokal statt, der BVB bekommt es dabei mit Regionalligist TSV Schott Mainz zu tun. Bayern und Leipzig duellieren sich am selben Wochenende im DFL-Supercup (Samstag, 12. August, 20.45 Uhr).