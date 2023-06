Bundesliga-Spielplan 2023/24: FC Bayern eröffnet in Bremen

Der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2023/24 ist da. Eröffnet wird die Spielzeit traditionell vom Titelverteidiger. Bayern München tritt diesmal bei Werder Bremen an.

Seit 2002 bestreitet der deutsche Meister traditionell das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison - in den vergangenen Jahren wurde diese Ehre stets dem FC Bayern zuteil. In diesem Jahr geben die Münchner den Startschuss am Freitag, 18. August (20.30 Uhr), mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Das Eröffnungsspiel, das DAZN und Sat.1 live übertragen werden, ist zugleich die bislang einzige Partie, die fest terminiert ist.

Vize-Meister Borussia Dortmund bekommt es am Samstag, 19. August, oder am Sonntag, 20. August, zuhause mit dem 1. FC Köln zu tun. Die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim bestreiten ihren 1. Spieltag jeweils auswärts: Die Lilien müssen gleich zu Hessen-Rivalen Eintracht Frankfurt. Heidenheim tritt in Wolfsburg an.

Die 2. Bundesliga startet bereits drei Wochen vor der Bundesliga, also am 28. Juli 2023 (hier geht es zum Zweitliga-Spielplan). Eine Woche vor dem Bundesliga-Start steht noch die erste Runde des DFB-Pokals an (11. bis 14. August) - und für Bayern und RB Leipzig zudem der DFL-Supercup (12. August).

FCB und BVB duellieren sich am 11. Spieltag, der rund um den 11. November 2023 stattfindet.

2. Liga und DFB-Pokal-Auftakt vor dem 1. Spieltag

Der Rahmenterminkalender steht bereits seit einiger Zeit fest. Demnach geht die Bundesliga nach dem 16. Spieltag, der an Dienstag/Mittwoch, 19./20. Dezember 2023, stattfindet, in die Winterpause. Im neuen Jahr geht es am 12. Januar 2024 mit dem Spielbetrieb weiter, der Saisonabschluss mit dem 34. Spieltag findet am 18. Mai 2024 statt - ehe dann die Nationalspieler in die Vorbereitung für die Europameisterschaft starten, die in Deutschland ausgetragen wird. Bayern beschließt die Saison bei der TSG Hoffenheim, Dortmund gegen Darmstadt.

So sieht der 1. Spieltag aus:

Freitag, 18. August, 20.30 Uhr

Werder Bremen - Bayern München

Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Union Berlin - Mainz 05

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart - VfL Bochum