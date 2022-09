"Ein Gruß an die DFL": Terzics Vorschlag für künftige BVB-Termine

Borussia Dortmund hat sein Heimspiel zum Auftakt des 5. Spieltags in der Bundesliga gewonnen. Die Terminierung war im Vorfeld bereits ein gutes Omen gewesen.

Freitagabend, Flutlichtspiel im Signal-Iduna-Park, 79.300 Zuschauer - das passte an diesem 2. September für den BVB. Durch den 1:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim übernahm die Mannschaft von Trainer Edin Terzic vorübergehend die Tabellenführung. Das passte aber nicht nur an diesem Freitagabend für die Dortmunder.

Die letzte Niederlage in einem Bundesliga-Heimspiel an einem Freitagabend datiert aus dem Januar 2004. Ausgerechnet gegen Schalke 04 gab es damals zu Hause ein 0:1. Seitdem aber ist der BVB eine echte Macht bei diesen Terminierungen: 24 Siege und acht Unentschieden stehen seitdem zu Buche.

Die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele an einem Freitagabend gewann Dortmund allesamt. 5:1 gegen Köln, 4:0 gegen Frankfurt, 3:2 gegen Hoffenheim, 5:1 gegen Freiburg und nun der knappe Erfolg gegen die TSG. Kein Wunder, dass Terzic sein Eingangsplädoyer auf der Pressekonferenz nach dem Sieg wie folgt begann: "Ein Gruß an die DFL, gerne freitagabends für uns, das funktioniert dann." Der Blick in die Statistik bestätigt das.

Stark, also immer Freitagabend spielen jetzt. Marco Reus

Als Kapitän und Siegtorschütze Marco Reus bei DAZN die Zahlen vorgelegt wurden, staunte auch der nicht schlecht. "Stark, also immer Freitagabend spielen jetzt", schlug der deutsche Nationalspieler vor.

Das Heimspiel gegen die Bayern würden die Dortmunder also wohl gerne einen Tag vorverlegen, das Gipfeltreffen steigt allerdings wie gewohnt an einem Samstagabend (8. Oktober, 18.30 Uhr).