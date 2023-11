Berisha am Knie verletzt

Während dieser Saison war Hoffenheims Stürmer Mergim Berisha von Augsburg zur TSG gewechselt, nun droht er nicht nur gegen seinen Ex-Verein auszufallen.

Zwei Spiele hat Mergim Berisha in der Bundesliga in dieser Saison von Beginn an bestritten, beide noch im Trikot des FC Augsburg. Zum Saisonstart durfte der Stürmer beim 4:4 gegen Gladbach 58 Minuten ran, auch beim 1:3 bei Bayern München stand der 25-Jährige in der Startelf des FCA und ging nach 66 Minuten vom Feld. Es sollte der letzte Einsatz für Augsburg gewesen sein. Drei Tage später wechselte Berisha für knapp 14 Millionen Euro nach Hoffenheim.

Am Wochenende steht nun das Auswärtsspiel der Kraichgauer in Augsburg an. Also eine für Berisha ganz besonders reizvolle und brisante Partie gegen seine alten Kollegen. Doch ausgerechnet jetzt droht der Angreifer auszufallen. Berisha hat sich zum Auftakt der neuen Trainingswoche am Dienstag am Knie verletzt. Über die Art und Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannt, "weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen", ließ der Klub verkünden, das lässt bezüglich einer schnellen Genesung und einem Einsatz am Samstag nicht Gutes erahnen.

Noch aber ist unklar, wie schwer es Berisha erwischt hat und wie schwer dieser Rückschlag wiegen wird. Hilfreich ist die Blessur in keinem Fall, endgültig auch im neuen Klub den Durchbruch zu schaffen. Denn in Hoffenheim durfte der Neuzugang bislang erst einmal von Beginn an ran, im Pokal in Dortmund, wo er schon nach drei Minuten die große Chance zur Führung ausließ und statt ins ansonsten leere Tor nur die Brust von BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck getroffen hatte. In der Liga verbuchte der noch torlose Berisha bislang sechs Einwechslungen.

Sicherlich nicht die Ausbeute, die sich Deutschlands zweimaliger A-Nationalspieler ausgemalt hatte. Der Wechsel nach Hoffenheim sollte schließlich den nächsten Karriereschritt bedeuten. Doch wie etwa auch Ihlas Bebou muss sich auch Berisha bislang hinter dem gesetzten Wout Weghorst und Shootingstar Maximilian Beier anstellen. Vor allem mit der Leistungsexplosion Beiers war in diesem Ausmaß nicht zu rechnen. Als Berisha bei der TSG unterschrieb. Allerdings bleibt dem gebürtigen Berchtesgadener noch genügend Zeit, sich auch in Hoffenheim durchzusetzen, schließlich läuft sein Vertrag bis 2027.

Zunächst aber bleibt für Berisha zu hoffen, dass er sich nicht allzu schwerwiegend verletzt hat. Ein Auftritt am Samstag an alter Wirkungsstätte scheint derzeit aber eher unwahrscheinlich.