"Extrem schwer zu verteidigen": Hoffenheim verpflichtet Berisha

Die lange Transferdebatte um Mergim Berisha (25) ist vorbei. Der deutsche Nationalstürmer bleibt der Bundesliga erhalten und schließt sich der TSG Hoffenheim an.

Knapp vier Monate. So lange schon war die Rede davon, dass Mergim Berisha (25) Bundesligist FC Augsburg verlassen will. Am Ende der Transferperiode 2023 hat der zweimalige deutsche Nationalspieler nun endlich seinen Wunsch erfüllt bekommen.

Einen Hehl daraus, dass Berisha den Bundesligisten verlassen und zu einem laut ihm "größeren" Verein will, wurde im Sommer kaum gemacht. FCA-Coach Enrico Maaßen berichtete im Juli, dass der Stürmer "den nächsten Step machen" wolle - von Seiten der Augsburger sei dies jedoch nur bei passenden "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" möglich.

Diese hat die TSG Hoffenheim nun erfüllt. Nach kicker-Informationen beträgt die Ablösesumme knapp 14 Millionen Euro ohne Boni, jedoch verfügt Augsburg über eine Weiterverkaufsbeteiligung. Erst am Mittwoch wurde das Interesse der TSG am U-21-Europameister von 2021 bekannt. Zuvor war Berisha, der vergangene Saison durch neun Tore und vier Vorlagen in 23 Bundesligaspielen auf sich aufmerksam machte, lose mit dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

Neue Nummer 7

"Mergim hat nicht nur während seiner Zeit beim FC Augsburg in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner enorme Torgefahr auszustrahlen. Er ist extrem schwer zu verteidigen und bringt neben seiner körperlichen Präsenz auch eine hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor mit. Eine Eigenschaft, die uns als ein Team, das sich schon seit Jahren immer wieder eine hohe Anzahl an Chancen erspielt, weiterbringen wird", sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen und ergänzt über die neue Nummer 7: "Seine Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit ist beeindruckend und wir werden alles daransetzen, dass diese kontinuierlich weitergeht."

Berisha selbst bezeichnet die TSG als einen "interessanten Klub mit einer spannenden Mannschaft, zu deren erfolgreicher Entwicklung ich meinen Teil beitragen möchte. Die Bedingungen, seine Leistung zu bringen, sind hier einfach ideal. Die Voraussetzungen, die hier geschaffen wurden, haben schon etliche Spieler dazu genutzt, einen Leistungssprung zu machen."

Knapp ein Jahr Augsburg genügt Berisha

Berisha verlässt den FCA nach knapp einem Jahr. Am 31. August 2022 war er von Ex-Klub Fenerbahce an den FCA verliehen worden, erst vor wenigen Monaten folgte die feste Verpflichtung durch Augsburg für vier Millionen Euro. Im Kraichgau erhält Berisha einen Vertrag bis 2027.