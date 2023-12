Beendet Gladbach seine Negativserie gegen Schlusslichter?

Bereits zum vierten Mal trifft Mönchengladbach in dieser Saison auf den Tabellenletzten. Nach dem Pokalabend gegen Wolfsburg wird aus der Sicht von Gerardo Seoane unter anderem die mentale Frische darüber entscheiden, ob die Borussen erstmals ein Schlusslicht bezwingen.

Ein schlechtes Omen ist der letzte Tabellenplatz in der laufenden Bundesligasaison nicht: Lediglich Mainz 05 musste als Schlusslicht Niederlagen einstecken (5. und 6. Spieltag). Anteil an dieser überraschenden Statistik besitzt Borussia Mönchengladbach. Aus ihren bislang drei Begegnungen (Darmstadt, Mainz, Köln) mit Tabellenletzten holten die Fohlen lediglich zwei Zähler.

Nun folgt das Gastspiel bei Union Berlin, das nach zehn sieglosen Bundesligaspielen in Serie ebenfalls auf dem 18. Platz rangiert. "Wenn du nach Berlin zu Union fährst, weißt du generell immer, was dich erwartet. Uns erwartet eine Mannschaft, die physisch robust ist, die von den Zuschauern getragen wird und stark bei Standards ist", erklärte Gerardo Seoane am Freitag auf der Pressekonferenz.

Wir gehen nicht zu 100 Prozent davon aus, dass er so spielt wie gegen Braga. Gerardo Seoane

Dennoch ist dem Schweizer auch bewusst, dass es aufgrund des Trainerwechsels - Nenad Bjelica coachte die Eisernen bisher nur in der Champions League in Braga und feiert am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Bundesliga-Debüt als Trainer - zu Veränderungen kommen wird. "Wir gehen nicht zu 100 Prozent davon aus, dass er so spielt wie gegen Braga, weil er die zehn Tage wahrscheinlich genutzt hat, um die Spieler besser kennenzulernen", so der VfL-Trainer.

Von einem psychischen Vorteil sprach er trotz der unterschiedlichen Belastungen - Gladbach muss am Samstag zum dritten Mal in einer Woche spielen, Union aufgrund der Absage des Bayern-Spiel erstmals seit anderthalb Wochen - nicht. "Rein physisch ist es genügend Zeit. Es geht aber um eine mentale Frische", erläuterte der 45-Jährige.

Wöber-Rückkehr fraglich

Daher veränderte der Coach auch den Trainingsplan und ließ die ursprünglich auf dem Platz geplante Einheit am Donnerstag ausfallen. Dennoch seien 16, 17 Spieler zur Behandlung am Trainingsgelände gewesen - die personelle Situation beim Tabellenzehnten bleibt also angespannt. Gleich hinter fünf Akteuren, vier hatten noch am Dienstag im DFB-Pokal gegen Wolfsburg auf dem Platz gestanden, steht ein Fragezeichen: Maximilian Wöber

(Frage der Belastung nach seiner Erkrankung), Nico Elvedi (physisches Problem), Kouadio Koné (muskuläre Reaktion), Robin Hack (erkrankt) und Tomas Cvancara (Reaktion am Unterschenkel).

Sollte Letztgenannter tatsächlich erneut ausfallen, dürfte Nathan Ngoumou wie schon gegen Hoffenheim als zweiter Stürmer neben Plea agieren. "Wir haben zwei Stoßstürmer. Wenn uns beide wegbrechen, kann die Lösung nicht die 1a-Lösung sein. Nathan hat viele Qualitäten am Flügel, aber vielleicht auf dieser Position nicht", erklärte der Gladbacher Coach. Gegen die TSG stand der 23-Jährige aber eben in der Schlussphase goldrichtig und traf wie eine echte Neun zum Sieg.

Sollten die Borussen nun die englische Woche auch mit einem Sieg abschließen, würde neben ihrem ersten Dreier gegen ein Schlusslicht noch eine weitere Negativserie reißen: Unter anderem die Sieglos-Serie in der Fremde (drei Partien) und der erste Erfolg in der fünften Bundesliga-Auswärtspartie bei Union.