Schneechaos in München: Bayern gegen Union abgesagt

Im Süden Bayerns sorgt starker Schneefall für Chaos - und die Absage des für Samstagnachmittag geplanten Bundesligaspiels zwischen Bayern München und dem 1. FC Union Berlin.

München steht quasi still. Der Betrieb am Flughafen sowie der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurden wegen starker Schneefälle vorübergehend eingestellt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die bayerische Landeshauptstadt mussten in der Nacht zum Samstag gesperrt werden. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.

Bei diesen Bedingungen ist auch an Fußball in der Allianz-Arena nicht zu denken. Die für Samstag, 15.30 Uhr, angesetzte Bundesligapartie zwischen Bayern München und dem 1. FC Union wurde fünfeinhalb Stunden vor Anpfiff abgesagt.

Sicherheitsrisiken und Verkehrssituation machen Absage unumgänglich

"Grund sind die extremen Schneefälle des vergangenen Abends und der vergangenen Nacht, ein Ende ist erst für den Samstagabend vorhergesagt. Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz-Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich", teilte der FC Bayern mit.

Dachlawinen im Stadion würden ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer darstellen. Zudem sei eine Anfahrt zur Arena kaum möglich. "Die Münchner Polizei empfiehlt, die Häuser nicht zu verlassen. Unter diesen Bedingungen kann auch nicht gewährleistet werden, dass das für eine Durchführung des Spiels notwendige Ordnungs- und Sicherheitspersonal in die Allianz-Arena kommen kann", hieß es weiter.

Denkmal von Gerd Müller eingeschneit vor der Allianz-Arena. IMAGO/kolbert-press

"Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz-Arena durch zahlreiche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

Die Berliner waren nach der Champions-League-Partie am Mittwoch bei Sporting Braga (1:1) direkt nach Bayern weitergereist und halten sich dort bereits seit Donnerstag auf. Wann die Begegnung nachgeholt wird, ist offen.