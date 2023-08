Bayern-Intermezzo offiziell vorbei: Sommer wechselt zu Inter Mailand

Yann Sommer setzt seine Karriere in der Serie A fort. Nach dem unerwartet kurzen Abenteuer samt deutscher Meisterschaft beim FC Bayern will der Keeper bei Inter Mailand seine EM-Chancen wahren.

Nach wochenlangem Hin und Her hatte der FC Bayern im vergangenen Winter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach losgeeist, nun trennen sich beide Seiten nach rund einem halben Jahr schon wieder: Am Montag gab der deutsche Rekordmeister bekannt, dass der 34-jährige Schweizer Nationaltorhüter zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrags zu Inter Mailand wechselt. Der Champions-League-Finalist, der nach dem kürzlichen Abgang von André Onana zu Manchester United plus Abschied von Oldie Samir Handanovic dringend eine neue Nummer 1 gebraucht hat, zahlt eine Ablöse in Höhe von rund sechs Millionen Euro. Sein Vertrag in Mailand läuft bis 2026.

"Yann Sommer hat uns aus einer komplizierten Situation herausgeholfen, als sich Manuel Neuer schwer verletzt hatte, und wir wollen uns bei ihm herzlich für seinen Einsatz bedanken", wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in der offiziellen Mitteilung der Münchner zitiert. "Wir verstehen und respektieren Yann Sommers Wunsch, bei Inter Mailand eine neue Herausforderung zu suchen, weil er langfristig als Nummer 1 im Tor spielen möchte."

Sommer selbst hatte sich schon vorab auf Instagram bei allen Teamkollegen, Trainer und Fans des FCB bedankt.

Die Bayern hatten Sommer im Januar als Reaktion auf Neuers schwerwiegende Ski-Verletzung für acht Millionen Euro verpflichtet und als "einen der besten europäischen Torhüter" (der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic) vorgestellt, waren mit dessen Leistungen anschließend aber nur bedingt zufrieden. In 25 Pflichtspielen erhielt Sommer nur zweimal eine bessere kicker-Note als 3. Seine besten Auftritte legte er in Freiburg (1:0) und im Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Paris St. Germain (1:0) hin - jeweils Note 2,5.

Sommers Nachfolger soll Neuer entlasten - und größer sein

Während Sommer bei Inter nach Onanas Abschied Richtung Manchester United eben direkt als neue Nummer 1 vorgesehen ist und damit die erhoffte Spielpraxis im Vorfeld der EM 2024 erhalten dürfte, wollen die Münchner bis zum Ende der Transferperiode einen neuen Keeper verpflichten. Damit soll auch Neuer entlastet werden, der fieberhaft an seinem Comeback arbeitet. Der Sommer-Nachfolger, der auch nur ausgeliehen werden könnte, soll idealerweise groß gewachsen sein - der Ex-Gladbacher maß "nur" 1,83 Meter.