Nach zwölf Jahren de Gea: ManUnited greift für Onana tief in die Tasche

Manchester United wird nach zwölf Jahren den Stammtorwart wechseln. André Onana lassen sich die Red Devils einiges kosten.

Stand schon in zwei Europapokal-Endspielen: André Onana. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Fans von Manchester United hatten in ihrer Defensive in der abgelaufenen Saison ein paar erschreckende Fehler zu beklagen, die machte allerdings nicht mehr der weitgehend aussortierte Ex-Kapitän Harry Maguire. Schlussmann David de Gea war zuletzt immer seltener ein zuverlässiger Rückhalt und muss sich nun neu orientieren.

Vertrag bis 2028 plus Option

Nach zwölf Jahren hat sich United für einen neuen Stammtorhüter entschieden, das steht mit der Verpflichtung von André Onana quasi fest. Dem Vernehmen nach rund 55 Millionen Euro inklusive möglicher Boni überweist der englische Rekordmeister an Champions-League-Finalist Inter Mailand, der Onana vor ziemlich genau einem Jahr noch ablösefrei von Ajax Amsterdam abgeworben hatte. Der Vertrag des 27-Jährigen in der Modestadt war noch bis 2027 datiert, in Manchester hat er bis 2028 unterschrieben - es gibt zudem eine Option für ein weiteres Jahr.

"Dass ich mich Manchester United anschließe, ist eine unglaubliche Ehre und ich habe mein ganzes Leben sehr hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen", wird Onana in einem Statement des Vereins zitiert. "Im Old Trafford den Platz zu betreten, um unser Tor zu verteidigen und dem Team zu helfen, wird eine weitere großartige Erfahrung sein."

Onana war Teil der Ajax-Mannschaft, die in der Champions-League-Saison 2018/19 für Furore gesorgt und das Endspiel nur denkbar knapp verpasst hatte. Anschließend kam es in der Karriere des Keepers zu einem massiven Rückschlag, als er Anfang 2021 wegen eines Dopingvergehens monatelang gesperrt wurde. In Onanas Urin war die Substanz Furosemid nachgewiesen worden.

Ärger in der Nationalmannschaft - Beide Europapokalfinals verloren

Der Keeper (214 Pflichtspiele für Ajax) hatte dies damals durch die Aufnahme des Medikamentes Lasimac erklärt, das seiner Frau verschrieben worden war und das er gegen Unwohlsein eingenommen hatte. Vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS konnte die Sperre von zwölf Monaten zumindest auf deren neun reduziert werden.

Vor der WM 2022 hatte es rund um Onana erneut Trubel gegeben. Nach Streitigkeiten, unter anderem mit Nationaltrainer Rigobert Song, trat der ehemalige Jugendspieler des FC Barcelona nach 34 Länderspielen seit 2016 noch vor dem Turnier aus der Nationalmannschaft zurück.

An nennenswerte Silberware hat Onana bislang drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege mit Ajax sowie einen Pokalsieg mit Inter vorzuweisen. Im Champions-League-Finale gegen Manchester City 2023 zog er wie schon im Europa-League-Finale 2017 mit Ajax den Kürzeren - damals gegen seinen neuen Arbeitgeber Manchester United.