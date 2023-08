Erfolgreicher Eingriff bei Neuer

Manuel Neuer hat sich auf dem Weg zum Comeback einem geplanten Eingriff an der Wade unterzogen. Das Aufbautraining kann der Bayern-Kapitän aber "unmittelbar" fortsetzen.

Wie sieht der Zeitplan bei Manuel Neuer aus? Wann peilt er sein Comeback an? Über diese Fragen schweigen sich die Verantwortlichen beim FC Bayern seit Wochen aus. Der Kapitän und langjährige Stammtorwart soll auf dem Weg zurück auf den Rasen keinen Druck verspüren.

Am Montagmittag machte der deutsche Rekordmeister aber eine kleine Ausnahme von jener Praxis: Via Mitteilung auf der Vereinswebsite informierten die Bayern darüber, dass bei Neuer am vergangenen Sonntag "eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt" worden sei. Der Weltmeister von 2014 hatte sich im Dezember beim Skifahren einen höchst komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen.

Ein Rückschlag ist die kleine OP nach Klubangaben keineswegs: Demnach konnte Neuer sein Aufbautraining daraufhin "unmittelbar" fortsetzen. Auf weitere Angaben verzichtete der FCB.

Am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel das erste Pflichtspiel der neuen Saison, wenn DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig zum Duell um den DFL-Supercup in die Münchner Arena kommt. Wer dann das Tor der Bayern hüten wird, ist aktuell völlig unklar.

Neuer ist involviert: Wer wird Sommer-Nachfolger?

Weil die Partie für Neuer zu früh kommen dürfte, ist aktuell Sven Ulreich Topfavorit, weil Yann Sommer, den die Münchner im Januar als Reaktion auf Neuers Verletzung verpflichtet hatten, den Klub schon wieder verlassen hat. Er weilte am Wochenende beim Medizincheck in Italien, um seinen Transfer zu Champions-League-Finalist Inter Mailand abzuschließen. Die FCB-Verantwortlichen fahnden noch nach einem Nachfolger für Sommer. Neuer soll und will aber in seine Nummer-eins-Rolle zurückkehren.

In den Transferprozess auf der Torhüterposition ist der 37-Jährige involviert, zumindest immer auf Stand. Tuchel und Torwarttrainer Michael Rechner sprechen viel mit Neuer und beziehen ihn als Führungsspieler häufig in Überlegungen mit ein.