Bayern hat Baumann auf dem Zettel

Hoffenheims Nummer 1 und Kapitän hat ein knappes Jahr vor dem Vertragsende die Qual der Wahl.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Kitzbühel berichtet Michael Pfeifer

In Hoffenheim ist Oliver Baumann seit neun Jahren unangefochten die Nummer 1 und hat sich längst zum Kapitän und Identifikationsfigur entwickelt. Und dennoch muss der 33-Jährige nun seinen weiteren Karriereweg über denken und diverse Optionen gegeneinander abwägen.

Denn wie der kicker weiß, hat sogar der FC Bayern Baumann als potenziellen Kandidaten auf dem Zettel. Die Bayern wappnen sich für den Abgang Yann Sommers und ein sich verzögerndes Comeback von Manuel Neuer, das sich nach einem Schien- und Wadenbeinbruch erst schemenhaft abzeichnet. Schon vor der Verpflichtung Sommers aus Gladbach nach der schweren Verletzung Neuers spielte auch Baumann in den Überlegungen eine Rolle.

Schließlich war damals noch Baumanns Ex-Trainer Julian Nagelsmann beim Rekordmeister im Amt, und nach wie vor in München tätig ist indes Baumanns langjähriger Torwarttrainer Michael Rechner. Was, wenn Bayern München bei Baumann wirklich ernst macht? Könnte den ehrgeizigen Baumann die Titelchance in München reizen mit der vagen Hoffnung, den 37-jährigen Neuer früher oder später sogar ablösen zu können?

Auch Nizza und Sevilla haben sich erkundigt

Zudem gäbe es durchaus auch jenseits der Bundesliga Möglichkeiten, sich im fortgeschrittenen Altern noch mal auf ein Auslands-Abenteuer einzulassen, dann freilich als Nummer 1. Nach kicker-Informationen haben sich etwa OGC Nizza aus Frankreich und der FC Sevilla aus Spanien nach dem Schlussmann der TSG erkundigt. Konkrete Gespräche hat es aber bislang noch nicht gegeben, auch keine mit Hoffenheim über die nächste Vertragsverlängerung und -laufzeit. Zuletzt hatte Baumann nur um ein Jahr verlängert, womöglich steht nun ein "Rentenvertrag" an?

Das wäre im Grunde die naheliegendste Option. Baumann ist die Konstanz in Person, erfreut sich trotz fortgeschrittenen Alters bester Gesundheit und Fitness und möchte durchaus noch einige Jahre im Tor stehen. Zudem ist Baumann eher ein bodenständiger Mensch, in der Region verwurzelt und hat dort ein Haus gebaut. Dies und die Relevanz im Klub sprechen deshalb dafür, sich endgültig im Kraichgau ein Denkmal zu setzen. Und dem Klub nach der Karriere erhalten zu bleiben?

Denkmal, Ausland oder gar München? Baumann wird sich Gedanken machen müssen.