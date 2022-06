Bayern bekommt bis zu 17 Millionen: Leeds United holt Marc Roca

Der FC Bayern München hat die Akte Marc Roca (25) geschlossen: Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt im Sommer zu Leeds United.

Im Herbst 2020 hatten die Bayern für Marc Roca neun Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Nun erhalten sie zwölf Millionen Euro fix und bis zu fünf weitere Millionen Boni.

Der zentrale Mittelfeldspieler galt positionsbedingt als Thiago-Ersatz, konnte diese großen Fußstapfen aber - auch verletzungsbedingt - nie ausfüllen. Nur 15 Bundesligaspiele stehen nach zwei Jahren beim Rekordmeister in seiner Statistik, neun davon in der gerade beendeten Spielzeit (kicker-Notenschnitt 3,13). Dazu kommen sechs Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal.

Im Januar hatte Roca im kicker-Interview noch erklärt, Bayern-Coach Julian Nagelsmann sei "für meine Entwicklung sehr wichtig". Seine beste Phase hatte er auch rund um den Jahreswechsel 2021/22, als er - aufgrund der Ausfälle von Leon Goretzka und Joshua Kimmich - in vier Bundesligapartien in Serie starten durfte. Mit Blick auf die überschaubaren Einsätze strebte der Spanier ein halbes Jahr später aber trotz Vertrages bis 2025 doch einen Wechsel an.

Marsch wollte Roca unbedingt

Mit Leeds United und insbesondere Coach Jesse Marsch fand sich auch ein Bewunderer, der Roca unbedingt aus seinem Vertrag bei den Bayern herauskaufen wollte. Mit Roca macht der deutsche Rekordmeister nun sogar Gewinn.

Roca wurde bei Espanyol ausgebildet und feierte 2016 sein Profi-Debüt, nach 121 Pflichtspielen (drei Tore, sechs Vorlagen) für seinen Jugendverein wechselte er nach München. Bereits im Sommer 2019 hatten sich die Bayern mit Roca beschäftigt, mit einem Jahr Verspätung war er an die Isar gewechselt.

In München präsentierte sich Roca als feiner Fußballer Typ Stratege, der bei hohem Tempo und Gegnerdruck mitunter jedoch Probleme bekommt. In der Premier League dürfte dies noch herausfordernder werden.