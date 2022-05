Roca will die Bayern verlassen

Anfang Oktober 2020, kurz nach dem Triple, verpflichtete der FC Bayern Marc Roca für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona. Nach zwei Saisons als Ergänzungsspieler strebt der defensive Mittelfeldspieler mit Vertrag bis 2025 seinen Abschied an.

Nur 15 Bundesligaspiele stehen nach zwei Jahren beim Rekordmeister in Rocas Statistik, neun davon in der gerade beendeten Spielzeit. Dazu kommen sechs Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal für den 25-Jährigen. Ein feiner Fußballer Typ Stratege, der bei hohem Tempo und Gegnerdruck mitunter jedoch Probleme bekommt. Seine beste Phase hatte er rund um den Jahreswechsel 2021/22, als er in vier Bundesligapartien in Serie starten durfte, vom 16. bis zum 19. Spieltag. Trainer Julian Nagelsmann lobte Roca damals und sagte, er hätte ihn häufiger bringen müssen - was er anschließend in der Startelf überhaupt nicht mehr tat. Als Joshua Kimmich wieder fit war, blieb für Roca kein Platz, beide zusammen sah der Trainer eher nicht. Letztlich musste der reflektierte, im Gespräch angenehm höfliche und zurückhaltende Spanier den starken Konkurrenten im Mittelfeld den Vortritt lassen.

Noch keine konkreten Anfragen

Deshalb strebt er nun einen Wechsel an, wie der kicker aus dem Umfeld Rocas erfuhr. Konkrete Anfragen liegen aktuell noch nicht vor, der internationale Transfermarkt nimmt allerdings erst langsam Fahrt auf. Kommt ein interessanter Klub aus einer der Top-Ligen, möchte Roca eine neue Herausforderung annehmen und verkauft - nicht verliehen - werden. Die Bayern werden diesem Ansinnen nicht im Weg stehen und versuchen, eine ordentliche Ablöse zu generieren. Mit Kimmich, Leon Goretzka und vermutlich Ryan Gravenverch (Ajax Amsterdam) wäre die Konkurrenz für Roca auch in der kommenden Saison enorm. Auch Jamal Musiala kann bekanntlich etwas tiefer spielen, auch wenn er von Haus aus ein Offensivspieler ist.