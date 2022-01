Roca: "Nagelsmann ist für meine Entwicklung sehr wichtig"

Es läuft neuerdings bei Marc Roca, dabei galt der im Oktober 2020 verpflichtete Spanier schon fast als Fehleinkauf. Über sein schwieriges erstes Jahr in München, seine Ziele, Vorbilder und Arbeitsmethoden spricht er ausführlich im Interview in der aktuellen Montagsausgabe des kicker.

Zum vierten Mal in Serie stand der 25-Jährige am Samstag in der Liga in Bayerns Startelf und lieferte beim 4:0-Sieg in Köln eine ordentliche Leistung, zum Beispiel mit dem öffnenden Pass auf Leroy Sané in der Entstehung des 3:0.

Zweifellos profitierte Roca zuletzt auch von den vielen Ausfällen im Starensemble des Rekordmeisters, seine Chance hat er dennoch genutzt, Julian Nagelsmann lobte den Sechser zuletzt regelmäßig. "Für mich ist es eine Ehre, unter ihm trainieren und spielen zu können, er ist für meine Entwicklung sehr wichtig", spielt Roca den Ball zum Trainer zurück. Böse Worte über dessen Vorgänger Hansi Flick, unter dem er keine Rolle spielte, findet Roca nicht, Nagelsmanns Art des Fußballs liege ihm aber besser: "Wir haben jetzt noch mehr Spielkontrolle, noch mehr Struktur, das kommt meinem Spiel entgegen."

Xabi Alonso hat mir immer imponiert. Er zog alle Register des Spiels. Marc Roca

Trotz des schwierigen Einstands in München mit der Reservistenrolle und einer Sprunggelenkverletzung während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison blieb der U-21-Europameister von 2019 positiv: "Zu keinem Zeitpunkt habe ich die Hoffnung oder das Vertrauen in mich selbst verloren oder die Lust, zu lernen und dem Trainer zu zeigen, dass ich der Mannschaft helfen kann." Als Vorbild nennt Roca den früheren Bayern-Star Xabi Alonso: "Er hat mir immer imponiert. Er zog alle Register des Spiels. Er hatte ein gutes Auge und Stellungsspiel, war stark in der Balleroberung, aber dann vor allem auch in der Ballverteilung, im Spielaufbau, im Lesen des Spiels."

Mit einem Privattrainer arbeitet Roca mit dem Konzept der Mindfulness, zu Deutsch: Achtsamkeit. "Ich visualisiere Spiele, stelle mir vor, was für Situationen eintreten könnten, wer wie wo angreift, wie ich darauf reagieren könnte, um eben auf dem Platz schneller agieren zu können. Ich meditiere auch, mache Atemübungen, um ruhig und fokussiert an meine Aufgaben heranzugehen", erzählt er.

