Baumgart über Hollerbach: "Dass es mit Union hakt, hätte ich vorher sagen können"

Obwohl der Wechsel zu Union Berlin in der Schwebe ist, macht sich Kölns Trainer Steffen Baumgart keine Hoffnung mehr auf Benedict Hollerbach. Der FC hat bereits andere Pläne.

Benedict Hollerbach hat immer noch keinen neuen Klub gefunden, der 1. FC Köln wird aber nicht noch einmal auf den Angreifer von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden zugehen. Das machte Trainer Steffen Baumgart am Sonntag am Rande des Mini-Turniers in St. Johann deutlich, bei dem der FC Hannover 96 mit 0:1 unterlag und Gornik Zabrze mit 3:1 bezwang.

Die Kölner hatten Hollerbach frühzeitig als Neuzugang an der Angel gehabt, konnten den Wechsel aber wegen der - inzwischen vorläufig ausgesetzten - Transfersperre nicht abschließen, woraufhin der 22-Jährige andere Optionen prüfte. Zuletzt schien er bereits beim 1. FC Union Berlin vor der Unterschrift zu stehen, zu der es aber immer noch nicht gekommen ist.

Auf die Frage, ob er sich deshalb wieder Hoffnungen auf Hollerbach mache, antwortete Baumgart bei "Sky": "Nö. Der Spieler hat uns abgesagt, nachdem wir uns einig waren. Dazu habe ich eine klare Meinung. Und dass es mit Union hakt, das hätte ich vorher sagen können. Aber so ist das Leben."

Näher ausführen wollte Baumgart, der einst selbst für Union spielte, diese "klare Meinung" nur bedingt: "Wenn du dich entscheidest, dann entscheidest du dich - aber alles gut. Wir gehen schon wieder die nächste Tür an, also alles okay. Benedict ist ein guter Spieler, er wird seinen Weg gehen. Und nochmal: Dass es mit Union hakt, hätte ich vorher sagen können."

Auch mit Hannovers Momuluh klappte es nicht

Was haben die FC-Verantwortlichen auf dem Transfermarkt noch vor? "Wir waren an einem offensiven Achter dran, genauso wie an einem zweiten Torwart. Philipp Pentke hält sich aktuell fit, da werden wir sehen, wie weit es geht", so Baumgart. "Und auf der Position des Rechtsverteidigers haben wir aktuell nur einen. Da ist klar, dass wir uns umschauen. Das ist es dann aber auch schon. Der Kader ist sehr gut aufgestellt."

Mit dem offensiven Achter meinte der Trainer nach kicker-Informationen den 21-jährigen Monju Momuluh, der seinen Vertrag bei Hannover 96 dann aber Ende November bis 2025 verlängerte. Der 38 Jahre alte Pentke, der Sport-Geschäftsführer Christian Keller noch aus der gemeinsamen Zeit bei Jahn Regensburg kennt, ist nach seinem Abschied von der TSG Hoffenheim derzeit vertragslos.