Aus im Sommer: Trennung zwischen Tuchel und Bayern beschlossen

Eine Erfolgsgeschichte war die Zusammenarbeit zwischen Trainer Thomas Tuchel und dem FC Bayern München bislang nicht. Nun stehen beide Parteien vor der Trennung. Im Sommer ist Schluss für den Chefcoach des Rekordmeisters.

Wie der FC Bayern am Mittwoch in einer Pressemitteilung bestätigte, ist die vorzeitige Trennung zwischen Tuchel und dem FC Bayern nach der laufenden Saison beschlossene Sache. "Der FC Bayern München und Cheftrainer Thomas Tuchel haben gemeinsam entschieden, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Zusammenarbeit bereits zum 30. Juni 2024 zu beenden", heißt es in dem Statement. Dies sei das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs zwischen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Tuchel.

"Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", wird Dreesen zitiert. "Bis dahin ist jeder Einzelne im Klub ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht." Tuchel betonte, bis zur vereinbarten Trennung im Sommer mit seinem Trainerteam "selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg" zu geben.

Der 50-Jährige hatte erst im März des vergangenen Jahres den Posten als Cheftrainer vom damals geschassten Julian Nagelsmann übernommen. Doch der von den Bossen erhoffte Erfolg wollte sich auch mit Tuchel nicht einstellen - trotz des Gewinns der Meisterschaft am Ende der vergangenen Saison.

In der aktuellen Spielzeit droht dem FC Bayern nun eine titellose Saison: In der Bundesliga beträgt der Rückstand des Rekordmeisters, der zuletzt elfmal in Serie die Schale gewann, auf den Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen bereits acht Punkte. Im DFB-Pokal mussten die Bayern bereits in Runde 2 das Aus gegen Drittligist Saarbrücken verkraften (1:2) und in der Champions League steht die Tuchel-Elf nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom ebenfalls unter Druck.

Längste Niederlagenserie seit 2015

Durch die Niederlage in Bochum am vergangenen Bundesliga-Spieltag (2:3) musste der FC Bayern schon die dritte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen, eine solche Serie gab es für die erfolgsverwöhnten Münchner zuletzt im Mai 2015. Die Kritik an der Ergebniskrise machte auch vor der Person Tuchel nicht Halt, der sich oftmals ratlos nach schwachen Auftritten seiner Mannschaft zeigte, die tiefsitzenden Probleme in der Mannschaft hat auch er nicht lösen können.

Nach dem Bochum-Spiel hatte Dreesen betont, Tuchel würde beim Duell mit RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "selbstverständlich" auf der Bank sitzen. Eine Trainerdiskussion sei ein Thema, "mit dem ich mich überhaupt nicht beschäftige".