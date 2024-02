Den FC Bayern trennen mehr als acht Punkte von Leverkusen

2:3 in Bochum, dritte Niederlage in Serie: Der FC Bayern schlittert immer tiefer in die Krise. CEO Jan-Christian Dreesen bejahte noch in Bochum ein Festhalten an Trainer Thomas Tuchel. Eine kommentierende Analyse von Frank Linkesch.

Lange Gesichter nach dem 2:3 in Bochum bei Bayerns Eric Dier, Leroy Sané, Joshua Kimmich und Harry Kane (v.l.n.r.). DeFodi Images via Getty Images

Isoliert betrachtet mag die Niederlage in Bochum mit Pech begründbar sein, die Bayern hatten die Mehrzahl an Chancen, es lief so ziemlich alles gegen sie, wie Thomas Tuchel nach dem Schlusspfiff anmerkte. Fehlendes Spielglück? Damit macht er es sich zu einfach, wie der Blick aufs große Ganze beim taumelnden Rekordmeister offenlegt. Gewisse Muster wiederholen sich seit Wochen und führen zu Niederlagen, auch gegen schlagbare Gegner wie Werder Bremen, Lazio Rom und eben Bochum.

Ganz zu schweigen von Bayer Leverkusen, vom Spitzenreiter trennen die Bayern aktuell mehr als die acht Punkte Abstand in der Tabelle: Leichtigkeit, Klasse, Automatismen, Stabilität, Mentalität, Souveränität. Spätestens seit Sonntagabend stehen daher alle Weichen auf einen vorübergehenden Machtwechsel im deutschen Fußball, der Titel liegt für Leverkusen auf dem Silbertablett.

Der FC Bayern dagegen ist nur noch ein Schatten glorreicher Tage. Selbst eine verdiente Führung wie in Bochum reicht nicht zum Sieg, weil es dem Gegner viel zu einfach gemacht wird, Tore zu schießen. Mit Rückschlägen im Spiel kann die Mannschaft nur schlecht umgehen. Dayot Upamecano ist zu allem Überfluss der erste Spieler in der Bundesligageschichte des FC Bayern, der in zwei Pflichtspielen hintereinander vom Platz flog. In der Offensive spielte sich Tuchels Mannschaft in Bochum immerhin eine Vielzahl an Chancen heraus, die Effizienz freilich fehlte. Fragen muss Tuchel sich, warum sein Team in Unterzahl und beim Stand von 1:3 plötzlich einen Gang hochschalten konnte und fast noch ausgeglichen hätte. Warum nicht über die kompletten 90 Minuten?

Tuchel hat die tief sitzenden Probleme nicht lösen können - darf aber weitermachen

Für den FC Bayern geht es vorerst nur um zwei Dinge: So schnell wie möglich in die Spur kommen und in der Champions League bloß nicht gegen Lazio Rom rausfliegen. Vorerst darf Tuchel weitermachen, Jan-Christians Dreesens "selbstverständlich" lässt keinen Raum für Interpretationen. Die Frage ist ja, was mit einem Wechsel besser würde. Und wer überhaupt kurzfristig und als Übergangslösung zur Verfügung stünde.

Allerdings hat auch Tuchel die tief sitzenden Probleme seit vergangenem April nicht lösen können, einen Freispruch kassiert er für diese mehr und mehr enttäuschende Saison nicht. Der Kader schreit nach großem Umbruch im Sommer. Ob Tuchel diesen noch anleiten darf und will? Fraglich. Sicher ist nur, dass die Rückkehr zu einem stabilen Erfolgsgebilde mit Titelgebilde eine Mammutaufgabe für alle beim FC Bayern wird.