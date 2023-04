Gabriel Jesus' Doppelpack bei Startelf-Comeback: Arsenal gewinnt erneut 4:1

Arsenal legte im Fernduell mit Manchester City nach und bezwang Leeds mit 4:1. Vor allem kurz nach der Pause drehten die Gunners auf und sorgten für klare Verhältnisse.

Bereits beim Blick auf den Aufstellungsbogen gab es für die Arsenal-Fans eine positive Nachricht. Gabriel Jesus stand erstmals nach überstandener Knieverletzung seit dem 12. November 2022 wieder in einem Ligaspiel in der Startelf - er ersetzte Saka und war der einzige Neue im Vergleich zum 4:1 gegen Crystal Palace.

Bei seinem Comeback sorgte der Brasilianer auch gleich für den ersten großen Aufreger. Eine mustergültige Flanke von Xhaka köpfte der Angreifer aber übers Tor (11.). Ansonsten taten sich die Gunners aber schwer, gegen tiefstehende Whites Chancen zu kreieren. Leeds war in der Offensive hingegen zunächst deutlich zielstrebiger. So hatte Kristensen bereits nach 13 Sekunden einen Schuss abgegeben.

Gabriel Jesus vom Punkt eiskalt

Nach rund einer halben Stunde setzten die Gäste dann zwei gefährliche Nadelstiche, die Ramsdale entschärfte. Erst scheiterte Summerville am Schlussmann (29.), dann Harrison (31.). Mitten in die beste Phase der Gäste schlug plötzlich der Tabellenführer eiskalt zu. Ayling hatte Gabriel Jesus im Sechzehner zu Fall gebracht und der Gefoulte verlud Meslier (35.).

Die Führung war der Wendepunkt. Obwohl die Londoner im Anschluss deutlich aktiver waren, ging es mit dem 1:0 in die Kabinen - auch, weil Ayling kurz vor der Torlinie Martinellis mögliches Traumtor für den bereits geschlagenen Meslier verhinderte (41.).

Blitzstart nach Wiederanpfiff

Die Drangphase übertrugen die Londoner auch in den zweiten Durchgang. Kurz nach Wiederanpfiff belohnte White dann seine Farben mit dem 2:0. Der Verteidiger traf nach perfekter Hereingabe von Martinelli aus kurzer Distanz (47.). Die Londoner hatte sichtlich Spaß: Nur sieben Minuten nach Whites Tor sorgte Gabriel Jesus dann für die endgültige Entscheidung: Der Angreifer leitete selbst ein und nutzte letztlich Trossards Querpass zum 3:0 (54.).

Kurze Zeit später verhinderte Meslier gegen Martinelli gar das dritte Gegentor binnen zwölf Minuten (59.). Anschließend nahmen die Hausherren Tempo raus und auch Leeds ging nicht mehr ins Risiko - dennoch verkürzte Kristensen durch einen von Zinchenko abgefälschten Distanzschuss eine gute Viertelstunde vor dem Ende (76.). Spannung kam trotzdem nicht mehr auf und den Schlusspunkt setzte dann Xhaka: Der Mittelfeldspieler köpfte einen traumhaften Heber von Ödegaard zum 4:1-Endstand ins Netz (84.).

Damit gewannen die Gunners wie schon vor der Länderspielpause gegen Crystal Palace erneut mit 4:1 und hielten Manchester City weiterhin mit acht Punkten auf Abstand. Allerdings haben die Skyblues noch eine Partie in der Hinterhand.

Für Arsenal geht es am kommenden Sonntag mit dem Gastspiel in Liverpool weiter (17.30 Uhr). Leeds ist bereits am Dienstag wieder gefordert: Nottingham gastiert um 20.45 Uhr bei den Whites.