Nach kalter Dusche durch Salah: ManCity zerlegt Liverpool auch ohne Haaland

Manchester City hat den FC Liverpool nach einer wahren Machtdemonstration mit 4:1 in die Schranken gewiesen - und brauchte dabei nicht einmal Stürmerstar Haaland.

Erling Haaland nahm bei diesem Spitzenspiel angeschlagen auf der Tribüne Platz - und dennoch entwickelte sich im Etihad Stadium eine rasante Partie. City, mit Alvarez für den Norweger in der Angriffszentrale, nahm das Heft des Handelns in die Hand und übte Dauerdruck aus. Im Blickpunkt vor allem De Bruyne und Mahrez, der mit einem Freistoß haarscharf am linken Tordreieck vorbei das Führungstor verpasste (15.).

Sekunden später der Nackenschlag für die Skyblues: Liverpool befreite sich durch einen langen Ball auf Diogo Jota. Der Portugiese wurde im Strafraum von Akanji eingefangen, drehte ab und servierte für Salah, der aus dem Hintergrund platziert zum 0:1 traf (17.).

Grealish auf beiden Seiten stark

Hitzige Angriffe der Hausherren folgten. Wieder zielte Mahrez nur um Zentimeter vorbei (22.). Dann der zweite Nadelstich der Reds: Salah durfte von der Mittellinie starten, suchte im Zentrum den freistehenden Diogo Jota - aber den Pass fing Grealish unter dem Applaus von den Rängen ab (27.). Und jener Grealish initiierte im Gegenzug das 1:1: Eine wunderbare Ballstafette der Guardiola-Elf durfte Alvarez nach Grealish-Vorlage im Zentrum veredeln (27.). Bis zur Pause schwand das Tempo, nahmen die Nickligkeiten zu, es blieb beim für die Gäste glücklichen 1:1.

Das Glück schien schnell aufgebraucht, denn in der 53. Minute stand es schon vorentscheidend 3:1. Zunächst drückte De Bruyne eine Mahrez-Flanke nach sehenswertem Ballvortrag zur Führung in die Maschen (46.), dann schaltete Gündogan schnell und hob einen Abpraller aus acht Metern oben links ins Tor (53.).

Grealish krönt die starke Leistung

Die Reds versuchten sich an einem offenen Spiel, heraus kam dabei - nichts. In der 74. Minute machte Grealish nach Vorlage von De Bruyne mit dem 4:1 den Deckel auf diese Partie.

ManCity bleibt im Titelrennen also dabei und macht als erster Verfolger Druck auf Arsenal. Dem verdienten Sieg über Liverpool folgt am kommenden Samstag die Auswärtsaufgabe Southampton. Die Reds müssen schon am Dienstag zum Nachholspiel zum FC Chelsea. Und am Sonntag kommen die Gunners ...