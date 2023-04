Auf CL-Kurs: Newcastle schlägt und überholt ManUnited verdient

Newcastle United hat Manchester United die Grenzen aufgezeigt und die Red Devils überholt. Der 2:0-Sieg des neuen Tabellendritten hätte sogar deutlicher ausfallen können.

Den Umstand, ManUnited im Siegfall zu überholen, hatten die Magpies vor heimischer Kulisse definitiv als Chance begriffen - sie gaben im ersten Durchgang schon früh den Ton an.

In der 6. Minute legte Isak fein für Longstaff ab - die erste Großchance -, dessen Abschluss aus wenigen Metern Weltmeister Martinez noch blocken konnte. Antony legte Weghorst auf der Gegenseite in einer intensiven Anfangsphase ebenfalls eine brauchbare Gelegenheit auf (12.), doch die Kräfteverhältnisse wurden immer unausgewogener.

Magpies betreiben Chancenwucher

Die Führung für Newcastle deutete sich immer mehr an, fast minütlich wäre sie verdienter gewesen. Doch de Gea parierte eine Doppelchance durch Isak und Willock bärenstark (16.), Longstaff zielte aus der zweiten Reihe einen Tick zu ungenau (38.) - und erneut Willock hätte aus weitaus wenigeren Metern Torentfernung das 1:0 eigentlich erzielen müssen (40.).

So überstand Manchester Newcastles Chancenwucher unbeschadet, dennoch starteten die Hausherren auch dominant in den zweiten Abschnitt. Die Red Devils bekamen Unruheherd Saint-Maximin weiterhin kaum in den Griff, nur sehr sporadisch traten ihre eigenen Offensivspieler nach wie vor selbst in Erscheinung.

Fein herausgespielte Führung

Während hüben vorsichtige Annäherungen wie Antonys Fernschuss einfach zu wenig waren (56.), fiel drüben nach gut einer Stunde die verdiente Führung. Fein eingeleitet von Isak, Guimaraes und Saint-Maximin - Willock drückte den Ball am Ende über die Linie (65.). Manchester musste sich jetzt steigern.

Es gelang den Gästen nur bedingt. Sabitzer hatte eine aussichtsreiche Schusschance, doch Botman blockte (72.). Martials Versuch wurde noch wild abgefälscht (81.), verfehlte den Kasten dann aber deutlich. Viel gefährlicher wurden noch mal die Hausherren, die eine weitere Doppelchance verbuchten: Joelintons Kopfball lenkte de Gea überragend an die Latte, Schär setzte nach - Pfosten (76.).

Ansonsten verwaltete Newcastle höchst souverän und erhöhte durch Joker Wilson - Kopfballtor nach einer Freistoßflanke - sogar noch (88.). Der 2:0-Sieg, durch den die Magpies am Rivalen vorbeiziehen und auf Rang drei springen, war in der Höhe definitiv verdient. Er hätte sogar noch deutlicher ausfallen können.