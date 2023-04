Erstes Spurs-Spiel nach Conte: Doppel-Rot und Last-Minute-Ausgleich

Das erste Tottenham-Spiel nach der Entlassung von Antonio Conte hatte einiges zu bieten: Zwei Rote Karten, einen Elfmeter und den Last-Minute-Ausgleich von Everton zum 1:1.

Nach Tottenhams letztem Spiel vor der Länderspielpause, dem 3:3 in Southampton, hatte Antonio Conte zu einem Rundumschlag ausgeholt und so praktisch seine Entlassung provoziert. Co-Trainer Christian Stellini übernahm die Verantwortung und brachte in seinem ersten Spiel als Interimscoach drei Neue: Unter anderem kehrte Lloris ins Tor zurück. Dazu rückten Perisic und Kulusevski in die Startelf.

Kane verpasst zweimal die frühe Führung

Eine mögliche Verunsicherung durch die Turbulenzen rund um den Trainerwechsel in London wollte Everton anscheinend sofort ausnutzen. Überraschenderweise pressten die Toffees, die mit derselben Startelf begannen wie beim 2:2 beim FC Chelsea, in den ersten Minuten hoch. Ebenso waren keine 120 Sekunden gespielt, als Grays Schlenzer knapp über den Querbalken flog.

Evertons Plan, die Spurs früh zu überrumpeln, ging aber nicht auf, weil Tottenham in der Anfangsphase deutlich zielstrebiger nach vorne spielte als in den vergangenen Partien unter Conte - nur das Tor fiel nicht: So stand erst Keane bei Kanes Abschluss goldrichtig auf der Linie, (9.), dann köpfte der Rekordtorschütze der Spurs rechts vorbei (15.).

Gueye setzt den ersten Akzent in Durchgang zwei

Im Anschluss fanden die Toffees durch ihre resolute Zweikampfführung besser ins Spiel und setzten sich nach einer guten halben Stunde kurzzeitig in der gegnerischen Hälfte fest. Doch da beide Teams nach der Anfangsphase nur noch wenig Torgefahr ausstrahlten, ging es dennoch torlos in die Kabinen.

Wie schon in Durchgang eins, setzten die Gastgeber auch nach Wiederanpfiff den ersten Akzent: Gueye entschied sich aber anstatt seine besser postierten Mitspieler zu bedienen für einen Distanzschuss - und verzog (47.).

Kane vom Punkt eiskalt

Everton erwischte den besseren Start, bis sich Doucouré zu einer Tätlichkeit an Kane hinreißen ließ. Der Mittelfeldspieler traf Kane bei einer Rangelei mit der Hand im Gesicht und sah die Rote Karte (58.).

Es kam direkt doppelt bitter für die Dyche-Elf: Nachdem Keane Romero im eigenen Sechzehner bei einem Befreiungsschlag-Versuch abgeräumt hatte, traf Kane vom Punkt zum 1:0 (68.). Auf der Führung ruhte sich die Stellini-Elf dann aber aus, wurde immer passiver und hatte Glück, dass Everton die Durchschlagskraft fehlte. Obwohl die Liverpooler alles reinwarfen, sorgten die Hausherren nur noch durch Distanzschüsse für Gefahr. So musste Lloris etwa gegen Gueye eingreifen (75.).

Ausgerechnet Keane hämmert die Kugel ins Netz

Sah kurz vor Schluss nach einem Foul an Michael Keane die Rote Karte: Lucas Moura. IMAGO/Shutterstock

Es schien, als würde Tottenham die knappe Führung ins Ziel bringen. Doch dann setzte Lucas Moura übereifrig nach, traf Keane mit offener Sohle am Schienbein und wurde ebenfalls von Schiedsrichter David Coote des Feldes verwiesen (88.).

Der Schlusspunkt war der Platzverweis allerdings nicht, der blieb Keane, der fast an jeder entscheidenden Szene der Partie beteiligt war, vorbehalten: Der Innenverteidiger setzte mit seinem strammen Distanzschuss zum 1:1-Endstand den Goodison Park in Ekstase (90.).

Damit endete das erste Spiel von Tottenham nach Conte mit einem Unentschieden. Die Spurs verpassten den Sprung auf Platz drei und befinden sich punktgleich mit Newcastle (3.) und Manchester United (5.) auf dem 4. Rang. Allerdings haben sie zwei Spiele mehr als ihre Konkurrenten absolviert.

Für die Spurs geht es am Samstag mit dem Heimspiel gegen Brighton weiter (16 Uhr). Everton gastiert ein paar Stunden früher bei Manchester United (13.30 Uhr).