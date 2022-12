"Akribischer Arbeiter" Nemeth wird Co-Trainer auf St. Pauli

"Zeitnah", wie der FC St. Pauli noch am Tag vor Heiligabend mitgeteilt hatte, wollte man den Posten des Co-Trainers besetzen. Am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen steht fest: Peter Nemeth unterstützt künftig Cheftrainer Fabian Hürzeler.

Durchaus überraschend für Außenstehende kam einen Tag vor Heiligabend am vergangenen Freitag die Mitteilung, wer im neuen Jahr als Cheftrainer des FC St. Pauli fungieren würde. Mit gerade einmal 29 Jahren ist Fabian Hürzeler der jüngste Trainer in den drei deutschen Profiligen.

Intern allerdings war Hürzeler, der 2020 ans Millerntor gekommen war und unter Ex-Trainer Timo Schultz die Rolle des Co-Trainers innehatte, kein unbeschriebenes Blatt. Führungsspieler wie Eric Smith hatten sich für ihn ausgesprochen, beim 2:3 im Test gegen Union Berlin überzeugten er und das Team.

"Wir hatten gute Gespräche"

Also machte ihn Sportchef Andreas Bornemann zum Cheftrainer, die Stelle des Assistenten wurde dadurch frei. "Für mich ist es entscheidend, einen Co-Trainer für unser Team zu gewinnen, mit dem ich mich offen und konstruktiv austauschen kann", nannte Hürzeler selbst auf der Website des Vereins die Eigenschaften, die sein Assistent mitbringen sollte.

In Peter Nemeth hat der Verein aus seiner Sicht den geeigneten Mann für diese Stelle gefunden. "Wir hatten gute Gespräche und ich freue mich, dass Peter sich für uns entschieden hat", so Hürzeler.

"Er erfüllt genau die Anforderungen, die uns wichtig sind"

Nemeth bringt dabei ordentlich Erfahrung mit ans Millerntor. Der 50-Jährige, der in der Saison 2001/2002 für Eintracht Frankfurt auflief und zwischen 2003 und 2009 seine Karriere als Spieler bei den Sportfreunden Siegen ausklingen ließ, arbeitete in den vergangenen Jahren vor allem als Co-Trainer für Uwe Neuhaus. Von 2013 bis 2018 arbeiteten die beiden in Dresden zusammen, 2018 bis 2021 dann bei Arminia Bielefeld.

Nun trennen sich die Wege erstmals wieder und Nemeth schließt sich dem FC St. Pauli an. "Peter Nemeth hat viel Erfahrung als Co-Trainer gesammelt. Er ist ein akribischer Arbeiter und will sich immer weiter verbessern. Damit erfüllt er genau die Anforderungen, die für uns wichtig sind", so Bornemann.