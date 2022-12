Behrens legt vor und trifft: Union gewinnt auch dritten Test

Union Berlin feierte einen gelungenen Abschluss. Im letzten Spiel dieses erfolgreichen Jahres ließen sich die Berliner gegen St. Pauli auch von einer zwischenzeitlich verspielten Führung nicht beirren und drehten beim 3:2 spät das Spiel.

Während es für Union Berlin bereits das dritte Vorbereitungsspiel binnen einer Woche war, feierte Fabian Hürzeler, der bei den Eisernen im Zuge seines Fußballlehrers hospitiert hatte, bei St. Pauli seine Premiere. Wie der Interimstrainer vor der Partie verriet, sei es für ihn kein Testspiel, sondern ein "Härtetest". Dementsprechend engagiert begannen seine Akteure auch auf dem Platz. Eine Abwehraktion von Doekhi, die nur knapp am eigenen Pfosten vorbeirauschte, war der erste Aufreger (4.).

Nach einer guten Viertelstunde übernahm aber der Bundesligist, der wie schon gegen Hansa Rostock vor einer Woche (2:0) mit einer Viererkette auflief, die Kontrolle. Mit dem Ballbesitz wussten die Eisernen zunächst nur wenig anzufangen, bis plötzlich Jordan nach einem langen Ball von Michel im gegnerischen Strafraum auftauchte, aber noch im letzten Moment von Smith geblockt wurde (25.).

Hartel trifft vom Punkt gegen seinen Ex-Verein

Kurze Zeit später verpasste auch der auffällige Leweling die Führung der Köpenicker: Der Außenspieler ließ Beifus clever aussteigen, scheiterte dann aber an Vasilj (27.). Als vieles schon auf einen torlosen ersten Durchgang hindeutete, schlugen die Berliner dann doch noch zu. Jordan nickte eine Freistoßflanke von Gießelmann ins Netz (42.). Lange hielt die Freude über das 1:0 aber nicht. Knoche rutschte erst im Aufbauspiel weg und brachte im Anschluss Daschner im eigenen Sechzehner zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hartel gegen seinen Ex-Klub zum 1:1-Pausenstand (45.).

Während die Kiez-Kicker deutlich verändert in den zweiten Durchgang starteten (neun Wechsel), tauschte Urs Fischer auf der Gegenseite erstmal nur zweimal. Da aus dem Spiel heraus beiden Mannschaften weiterhin nur wenig einfiel, musste erneut ein Standard helfen. Eggestein wurde bei einer Roggow-Freistoßflanke am zweiten Pfosten sträflich alleine gelassen und drehte für St. Pauli das Spiel (57.).

Fischer stellt auf das gewohnte System um

Eine halbe Stunde vor dem Ende rotierte auch Fischer durch und brachte acht frische Spieler. Doch nicht nur das Personal änderte sich, sondern auch das Spielsystem. Union agierte mit der gewohnten Dreierkette und prompt sorgte eine Co-Produktion zweier Joker für das 2:2. Behrens setzte Skarke mit einem Steilpass in Szene, der Burchert stehen ließ und ins verwaiste Tor einschob (67.).

Behrens sollte aber nicht nur als Vorbereiter glänzen, sondern in der Folge auch als Torjäger. Der Angreifer stand bei Ryersons Flanke goldrichtig und traf kurz vor dem Ende per Kopf zum 3:2-Endstand (86.).

Damit gewann Union auch sein drittes Testspiel in dieser Wintervorbereitung (erst gegen Rostock, am Samstag gegen St. Gallen: 4:1) und feierte im letzten Spiel dieses erfolgreichen Jahres einen Sieg. Fischer, der grundsätzlich zufrieden mit den drei Siegen zum Abschluss ist, hatte aber auch etwas auszusetzen: "Wir haben in den ersten 15 Minuten keine Lösungen gegen das Pressing gefunden."