Becker trifft zweimal binnen vier Minuten: Union gewinnt erstes Testspiel

Union Berlin bezwang im ersten Testspiel der Wintervorbereitung Hansa Rostock. Beim 2:0 zeigte sich besonders Becker spielfreudig und glänzte nicht nur mit zwei Treffern.

Union agierte anders als in der Bundesliga - diesmal im 4-4-2. Dadurch veränderte sich natürlich auch die Statik im Spiel. Vor allem über die schnellen Flügelspieler Skarke und Öztunali sollte es flott ins letzte Drittel gehen. Die Gäste aus Rostock dagegen lauerten nach dem Ballgewinn auf Konter. Eine erste Chance besaß Haris Duljevic, der aber flach links verzog (8.).

Die beste und einzige Möglichkeit auf Seiten der Berliner hatte Michel, der nach einer Hereingabe von Maciejewski das Spielgerät aus der Nahdistanz über das Tor bugsierte (23.). Auf der anderen Seite musste Grill nach einem Schuss von Munsy eingreifen, um das 0:1 zu verhindern (41.).

Maciejewski empfiehlt sich für mehr Einsatzminuten

Das war es dann aber auch schon im ersten Abschnitt. Die Hausherren schoben sich den Ball hin und her, ohne dabei gefährlich in die Box zu kommen. Hansa schaute sich das mühelos mit an und schaffte es selbst nicht, sich nach vorne zu kombinieren. Spätestens 20 bis 25 Meter vor dem Tor eroberten die Eisernen das Spielgerät zurück.

Dabei setzte Trainer Urs Fischer vorwiegend auf Spieler, die in der Bundesliga wenig bis gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Von denen konnte sich in den ersten 45 Minuten allerdings nur Maciejewski empfehlen. Der Rechtsverteidiger überzeugte sowohl defensiv als auch offensiv mit einigen gelungenen Aktionen.

Ein wenig erwärmender bei Temperaturen um die minus 5 Grad wurde die Partie nach dem Seitenwechsel. Auch weil Fischer nun viele seiner Stammspieler aufs Feld schickte. Die Gastgeber entfachten mehr Druck und wurden zielstrebiger. Folgerichtig das 1:0 - nach einer Hereingabe von Trimmel musste Top-Torjäger Becker am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten (56.). Vier Minuten später wurde der 27-Jährige im Strafraum erneut freigespielt - und erneut traf der Angreifer (60.).

Nur an den Pfosten: Becker verpasst seinen dritten Treffer

Hansa Rostocks zweite Garde wirkte leicht verunsichert, bekam vor allem den agilen Becker sowie den bulligen Behrens nur selten in den Griff. Und vorne prallten sie spätestens bei Knoche oder Diogo Leite ab. Zumindest konnte sich Busk beim Versuch von Luca Finn Horn aus 12 Metern einmal auszeichnen (74.). Den Schlusspunkt setzte - wie sollte es auch anders sein - Becker mit einem satten Schuss an den Pfosten (84.). Weil von Hansa offensiv nicht mehr viel zu sehen war, konnten die Köpenicker das 2:0 entspannt herunterspielen.

"Wir haben den Ball gut laufen lassen. Es waren einige gute Aktionen dabei", lobte Fischer. Weiter geht es für den Tabellenfünften der Bundesliga am Samstag (14.30 Uhr) mit dem Testspiel gegen den FC St. Gallen.