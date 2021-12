Ab Rückrunden-Start: Rückkehr der Geisterspiele droht

Dem deutschen Sport inklusive der Bundesliga droht ab dem 28. Dezember die Rückkehr der Geisterspiele.

Die potenzielle Rückkehr der Geisterspiele geht aus der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Dienstag hervor, die dem Sport-Informations-Dienst (SID) vorliegt. Demnach sollen "überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen" spätestens ab dem 28. Dezember wieder gänzlich ohne Zuschauer stattfinden.

Bund-Länder-Runde am Dienstag

Am Dienstag beraten Bund und Länder in einem kurzfristig angesetzten Gipfel über konkrete Maßnahmen. In einer ersten Version des Beschlussentwurfs war noch von Obergrenzen bei Teilnehmern die Rede.

Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am 7. Januar (Bayern gegen Gladbach), die 2. Bundesliga startet parallel zur 3. Liga wieder ab dem 14. Januar durch.

Ende der Hinrunde mit maximal 15.000 Zuschauern

Derzeit dürfen in einigen Bundesländern noch bis zu 15.000 Personen in die Stadien.

So waren zum Hinrunden-Abschluss die Stadien in Köln und Frankfurt mit 15.000 Zuschauern besetzt, in Bochum sahen 13.799 Zuschauer das VfL-Duell mit Union Berlin. In der Hauptstadt waren 5000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion beim Duell der Herthaner mit dem BVB. Bereits ohne Zuschauer wurden die Partien in Bayern (München, Fürth) und Sachsen (Leipzig) ausgetragen, beim Spiel in Sinsheim und Freiburg (Baden-Württemberg) waren 750 Zuschauer zugegen.

Die DFL setzt auf engmaschige Beobachtung und die eindringliche Empfehlung zur Booster-Impfung. "Die Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb analysiert selbstverständlich permanent, das gilt auch in Bezug auf die Omikron-Variante", teilte die DFL auf SID-Anfrage mit.