Ab Juli in Magdeburg: Nadjombe verlässt Köln

Pierre Nadjombe vom 1. FC Köln II schließt sich im Sommer 2024 dem 1. FC Magdeburg an.

Das Wintertransferfenster hat gerade geöffnet, da schlägt der 1. FC Magdeburg auch schon zu - allerdings erst für den kommenden Sommer. Der Zweitligist hat sich die Dienste von Pierre Nadjombe gesichert, der vom 1. FC Köln II zum FCM wechselt.

"Pierre ist ein junger Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen", begründete Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM, warum sich der Klub Nadjombe geschnappt hat. "Er kann die Außenbahnen sowohl defensiv als auch offensiv bekleiden. Auch ihm trauen wir zu, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen."

Bislang kann der 20-jährige Abwehrspieler aber nur Regionalliga-Erfahrung vorweisen. Für die Kölner lief er in der Regionalliga West 48-mal auf, erzielte drei Tore und gab sechs Vorlagen. Für den Effzeh langte es zudem zu 15 Einsätzen in der U 19 in der Bundesliga, in der er auch in der U 17 21 Spiele bestritt. Für die U-23-Nationalmannschaft von Togo stand Nadjombe einmal auf dem Feld.

Dynamisch und schnell

Ab 1. Juli wird es für ihn nun aber in Magdeburg ernst, zwei Klassen höher als zuletzt. Trainer Christian Titz, der unlängst seinen Vertrag verlängert hat, freut sich auf "einen dynamischen, schnellen Spieler" und sieht wie Schork "noch ein gutes Entwicklungspotenzial".

nik