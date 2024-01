"Logische Konsequenz": Magdeburg verlängert mit Chefcoach Titz

Der 1. FC Magdeburg hat mit Chefcoach Christian Titz vorzeitig verlängert. Angaben über die genaue Laufzeit des neuen Vertrags machte der Zweitligist nicht.

"Die vorzeitige, mittelfristige Vertragsverlängerung ist eine logische Konsequenz, die bisherige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Christian Titz fortzusetzen", wird FCM-Geschäftsführer Otmar Schork in einer Pressemitteilung zitiert. "Das Innenleben der Mannschaft mit dem Trainer und dem Trainerteam ist weiterhin intakt und zeigt keinerlei Verschleißerscheinungen. Wir sind davon überzeugt, mit Christian die kontinuierliche Weiterentwicklung fortzuführen."

Titz übernahm die Magdeburger im Februar 2021 und realisierte mit dem damaligen Drittligisten den Klassenerhalt. Eine Spielzeit später gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga, im ersten Jahr im Unterhaus gelang mit 43 Punkten als Elfter souverän der Klassenerhalt. Auch in dieser Spielzeit liegen die Sachsen-Anhalter mit 20 Punkten zur Winterpause im Soll. In den 17 absolvierten Partien gelangen bisher fünf Siege und fünf Remis bei sieben Niederlagen.

"Ich freue mich, dass wir mit dem Team weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten", sagte Titz. "Unser Fokus gilt jetzt dem Rückrundenstart."

Sportlich ernst wird es für den FCM am Sonntag, den 21. Januar 2024: Dann macht zum Auftakt der Rückrunde der SV Wehen Wiesbaden seine Aufwartung in Magdeburg.