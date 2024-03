20 für Bayers Selbstverständnis: Leverkusens Tore nach der 80. Minute

Gegen Qarabag Agdam hat Bayer Leverkusen einmal mehr spät zugeschlagen und das Spiel gedreht. Die Werkself sollte man in dieser Saison nie abschreiben, was eine beeindruckende Zahl an Toren in der Schlussphase zeigt.

Es läuft: Bayer Leverkusen darf man nie abschreiben. AFP via Getty Images