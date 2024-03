Doppelpack in der Nachspielzeit: Schick sorgt spät für Bayers Viertelfinal-Ticket

Nach einem starken Beginn stockte bei Bayer 04 Leverkusen der Motor. Wie schon im Hinspiel kam die Werkself gegen Qarabag Agdam nach einem 0:2-Rückstand zurück. Diesmal glückte Schick in der Nachspielzeit aber sogar ein Doppelpack, der das Viertelfinal-Ticket bedeutete.

Im Hinspiel (2:2) bei Qarabag Agdam hatte sich Bayer 04 Leverkusen vor allem in der ersten Hälfte schwer getan. Nach den acht Änderungen vor einer Woche nahm Xabi Alonso diesmal "nur" sieben Wechsel im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel (2:0 gegen Wolfsburg). Kovar, Frimpong, Kossounou, Andrich, Hofmann, Adli und Borja Iglesias starteten für Hradecky, Stanisic, Tah, Palacios, Grimaldo, Tella und Schick.

Starker Bayer-Beginn

Trotz einer erneut durcheinander gewirbelten Startelf begann die Werkself, bei der Andrich im 4-1-4-1 in der Innenverteidigung spielte, mit hohem Druck und hatte durch Borja Iglesias gleich vier schnelle Abschlüsse: Der Zentrumsstürmer verfehlte das Tor aber mit dem Kopf (2., 3.) und mit dem Fuß (6.). Einmal stand zudem Ex-Leverkusener Lunev im Weg (8.).

Die Gäste, bei denen Jafarguliyev und Julio Romao nach abgesessener Gelb-Rot- respektive Gelb-Sperre anstelle von Bayramov und Patrick Andrade wieder dabei waren, hatten in der Anfangsphase Probleme, sich der Bayer-Angriffe zu erwehren. Hincapies Abschluss nach einer Ecke wurde gerade noch geblockt (8.), nach einer weiteren köpfte Adli daneben (10.).

Qarabag findet sich, Bayer 04 baut ab

Die Schlagzahl der ersten zehn Minuten konnte Leverkusen in der Folgezeit aber nicht aufrechthalten - auch weil sich Qarabag immer besser auf die Werkself einstellte. In der eigenen Offensive wurde der aserbaidschanische Meister zudem auch mutiger und war vor allem nach schnellen Spielzügen und Steckpässen gefährlich. Dem Spitzenreiter der Bundesliga fehlte es an Tempo, zudem wurde das Passspiel immer ungenauer. Obendrauf musste Hofmann bereits in Minute 28 angeschlagen für Palacios ausgewechselt werden.

Bis zur Pause hatte so Qarabag die etwas besseren Möglichkeiten. Der Mann des Hinspiels, Juninho, war auch in Hälfte eins wieder mit der auffälligste Akteur bei den Gästen. Einen eher harmlosen Schuss sicherte Kovar (13.), einen weiteren fälschte Kossounou gerade noch ab (44.).

Doppeltes Glück hatte kurz vor der Pause Lunev: Seinen Fehlpass im eigenen Strafraum fing Borja Iglesias ab, Adlis Rückpass setzte Wirtz an die Latte. Adli stand aber im Abseits (45.+1).

Tor, Rot, Tor: Qarabags wilde Minuten

In den zweiten Durchgang startete Bayer 04 wieder balldominant und hatte durch Palacios auch eine schöne Schusschance (49.), doch insgesamt fehlte im Offensivspiel der letzte Pass. Defensiv musste die Werkself zudem immer auf schnell umschaltende Gäste aufpassen. Nach einem Ballgewinn ging es ganz schnell nach vorne, Zoubir köpft am langen Eck zur Führung ein (58.).

Als Bayer dann schnell mit Frimpong nach vorne kam, wurde dieser von Jafarguliyev vor dem Strafraum gehalten. Nach VAR-Eingriff änderte Schiedsrichter Anthony Taylor seine Entscheidung von Gelb auf Rot (64.). Und doch waren es die Gäste, die in Unterzahl erneut zustachen - abermals per schnellem Spielzug: Juninho schob nach einem Doppelpass von Vesovic mit Andrade eiskalt ein (67.).

Der Werkself drohte nun nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern auch das Aus. Dagegen stemmte sich Bayer aber, Adli verpasste die schnelle Antwort (69.). Frimpong ließ sie kurz darauf nach einer Flanke des eingewechselten Grimaldos per Volleyabnahme folgen (72.).

Patrik Schick spitzelte den Ball ins kurze Eck. IMAGO/Revierfoto

Schicks Doppelpack in der Nachspielzeit

Ein weiterer Joker sollte der Mann der anbrechenden Schlussphase werden. Schick war in Minute 59 gemeinsam mit Grimaldo eingewechselt worden, agierte zunächst aber noch unglücklich als er ein gutes Zuspiel von Frimpong verpasste, Grimaldo schoss dahinter neben das Tor (80.). Die Werkself rannte immer wieder an, Qarabags Kräfte in Unterzahl schwanden. Palacios (85.) und Wirtz (88.) ließen weitere Abschlüsse folgen, beide gingen aber nicht aufs Tor.

Bereits im Hinspiel hatte Schick mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand in der Nachspielzeit genetzt und machte es erneut - diesmal aber doppelt: Erst grätschte der Stürmer einen Grimaldo-Pass in die Maschen (90.+3), dann köpfte er auch noch eine Palacios-Flanke ein (90.+7) und verhinderte damit nicht nur die Verlängerung, sondern sorgte auch für das Viertelfinal-Ticket.

Auf wen Bayer 04 in der nächsten Runde trifft, entscheidet sich am Freitag ab 13 Uhr (LIVE! bei kicker). Dann werden in Nyon (Schweiz) die Paarungen für das Viertelfinale ausgelost.

In der Bundesliga gastiert Leverkusen am Sonntag in Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Zweieinhalb Stunden zuvor ist Qarabag in Tovuz zu Gast.