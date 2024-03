"Wir wissen, was für ein Spiel wir in der Gruppenphase hier gegen Qarabag gemacht haben", erinnerte sich Granit Xhaka an das deutliche 5:1 Ende Oktober zurück. Auch wenn die "K.-o.-Phase nochmal etwas anderes" sei, ist der Fokus klar: "Cool bleiben, konzentriert bleiben und eine Runde weiterkommen."