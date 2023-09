Zwischen europäischem Star-Rummel und Bundesliga-Alltag

Bei Union Berlin überstrahlen die Champions-League-Auslosung und die Verpflichtung von Leonardo Bonucci den Start ins Wochenende. Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll RB Leipzig jedoch kein Partykiller sein.

Trainer Urs Fischer bezeichnet immer wieder gern die Bundesliga als das "Kerngeschäft" des 1. FC Union Berlin. Deshalb gestattete der Schweizer auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen RB Leipzig auch nur eine Frage zur Champions-League-Auslosung vom Donnerstagabend.

Die hatte mit den Losen Real Madrid, SSC Neapel und Sporting Braga alle in Wallung versetzt, die mit Union zu tun haben.

"Es war speziell, da mit dabei zu sein. Wir haben die Auslosung gemeinsam angeschaut. Es war eindrücklich. Wenn man eine solche Gruppe bekommt, freut dich das einfach", sagte Fischer. "Das ist fantastisch. Die Königlichen sind die größte Mannschaft der Welt. Da zu spielen, da geht auch für den Trainer ein Traum in Erfüllung."

"Wir bekommen einen knallharten Verteidiger mit Wahnsinnserfahrung"

Der europäische Star-Rummel fand bei Union schon am Freitagvormittag seine Fortsetzung. Erst unterschrieb Verteidiger Leonardo Bonucci von Juventus Turin bei Union. Dann trainierte der 36 Jahre alte italienische Nationalspieler gleich mit.

Möglich wurde dies durch eine "Nachtschicht" des Europameisters von 2021. Bonucci war am Donnerstag erst gegen 21.30 Uhr mit mehreren Beratern in Berlin gelandet. Dann ging es sofort zum Medizincheck. So konnte er am Freitagmorgen bereits zur Mannschaft stoßen.

In Köpenick hinterließ der Routinier auf Anhieb einen guten Eindruck. "Wir bekommen einen knallharten Verteidiger mit einer Wahnsinnserfahrung dazu. Das hat man irgendwie gespürt beim Training, seine Aura auf dem Feld", sagte Fischer. "Er ist ein Spieler mit einer Wahnsinnsmentalität. Er kann ein Spiel lesen, er antizipiert. Ein Training hat schon fast gereicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen."

Gewinnt Union wieder 2:1?

Ob Bonucci gegen Leipzig schon im Kader steht, ist laut Fischer möglich. Ein Stück weit hängt das auch von Innenverteidiger-Kollege Danilho Doekhi ab. Der Niederländer trainierte nach seinem Jochbeinbruch in der Partie bei Darmstadt 98 (4:1) mit einer Maske. Hinter ihm und Mittelfeldmann Janik Haberer, dessen Verletzungsart der Verein nicht kommuniziert, stehen Fragezeichen.

Auf jeden Fall passen müssen die Mittelfeldspieler Rani Khedira (Wade), Lucas Tousart (Oberschenkel), Laurenz Dehl (Knie) und Andras Schäfer (Mittelfuß) sowie Stürmer Sheraldo Becker (Oberschenkel). Zudem ist Offensivmann Brenden Aaronson nach seiner Ampelkarte in Darmstadt gesperrt.

Gegen Leipzig will Union seine beeindruckenden Statistiken ausbauen. Daheim sind die Eisernen saisonübergreifend seit 24 Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Und gegen RB gab es in den jüngsten fünf Bundesliga-Partien immer einen 2:1-Sieg. "Für mich gehört dieser Gegner zur Top vier. Es ist eine Mannschaft mit viel individueller Qualität. Sie haben viele Unterschiedsspieler", warnte Fischer dennoch.