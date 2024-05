Zweitliga-Rekordtorschütze Terodde beendet Karriere im Sommer

Simon Terodde wird seine Karriere im Sommer beenden, das gab Schalke 04 am Donnerstag bekannt. Der 36-Jährige sorgte vor allem in der 2. Liga für Furore.

"Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, Aufstiegsheld, ein echtes Vorbild - unser Captain hängt die Schuhe an den Nagel", schrieb Schalke via X. "Simon Terodde hat der Mannschaft soeben mitgeteilt, dass er nach der Saison seine Karriere beenden wird."

Teroddes Vertrag ist zweigeteilt, die Gesamtlaufzeit des im Juni 2023 ausgehandelten Vertrags betrug drei Jahre. "Nach dem Ablauf einer jeden Saison wird die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Lizenzmannschaft aufläuft oder den Verein in anderer Funktion unterstützt", hieß es damals in einer Vereinsmitteilung. Zudem ließ S04 verlauten, dass er ein Trainee-Programm absolvieren und "die volle Unterstützung bei dem Erwerb von Trainerlizenzen" bekommen würde.

Die letzten Jahre hatte ich immer Angst vor diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich. Simon Terodde über sein Karriereende

Terodde ist in seiner Karriere viel herumgekommen. Vor seinem Engagement bei Schalke lief er im Profifußball für den MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Köln, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart und den Hamburger SV auf. "Nach 16 Jahren im Profifußball ist jetzt Schluss!", teilte der 36-Jährige via Instagram mit. Zum Karriereende schrieb er: "Die letzten Jahre hatte ich immer Angst vor diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich." Er habe sein Hobby zum Beruf machen dürfen und es geliebt, vor ausverkauftem Haus zu spielen. "Wie der Ball im Tor einschlägt, das Netz zappeln zu sehen, die Ekstase in den Kurven, das sind alles Sachen, die ich unglaublich vermissen werde."

177 Tore und viermal Torschützenkönig im Unterhaus

In 90 Bundesligaspielen gelangen dem Stürmer 15 Tore, in der 2. Liga traf hingegen keiner häufiger als Terodde. Seine bisher 177 Tore in 310 Spielen sind Rekord im deutschen Unterhaus. Viermal wurde er in der 2. Liga Torschützenkönig, zuletzt in Schalkes Aufstiegsjahr 2022 mit 30 Treffern. In der laufenden Spielzeit traf Terodde in 27 Einsätzen fünfmal.

"Simon kann auf eine einmalige Karriere zurückblicken. Er hat in vielen Traditionsvereinen besondere Momente erlebt, Aufstiege gefeiert und Rekorde gebrochen - darauf kann er zu Recht sehr stolz sein", ließen sich Sportdirektor Marc Wilmots und Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04, unisono zitieren. "Wir haben Simon gesagt, dass die Tür auf Schalke für ihn grundsätzlich offensteht. Er soll sich jetzt aber erst mal Zeit für seine Familie und für sich nehmen, um zu überlegen, was er in seiner 'zweiten Karriere' machen möchte."

Am kommenden Samstag, beim letzten Saisonheimspiel gegen Hansa Rostock, wird Terodde von Schalke offiziell verabschiedet.