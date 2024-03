Zweitletzter in der Fairplay-Tabelle: Kohr droht in Mainz bald die nächste Sperre

Der nächste Hoeneß: Ist Stuttgarts Trainer reif für den FC Bayern?

Der VfB Stuttgart ist auf Kurs in Richtung Champions League. Der Vater des Erfolgs: Trainer Sebastian Hoeneß. Was macht ihn aus? Und: Ist er schon reif für den FC Bayern, der sich bekanntlich auf Trainersuche befindet? Außerdem: Ein Karriereende in Bremen, eine Karriereentscheidung in Nürnberg und ein Blick auf die Königklasse in dieser Woche.