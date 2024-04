Zweites Fohlen-Urgestein hört auf: Jantschke beendet im Sommer seine Karriere

Seit 2006 lief Tony Jantschke im Trikot von Borussia Mönchengladbach auf, im Sommer nun wird seine Laufbahn als Fußball-Profi enden. In neuer Funktion bleibt er den Fohlen aber erhalten.

In der Vorwoche hat Patrick Herrmann sein Karriereende nach dann 16 Jahren bei Borussia Mönchengladbach angekündigt. Noch länger im Verein ist Tony Jantschke. Doch auch der 34-Jährige verabschiedet sich von der Borussia und von der großen Fußball-Bühne.

Wie das Gladbacher Urgestein am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, wird er im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängen, sobald sein Vertrag in Gladbach ausläuft. "Voller Stolz sage ich, dass meine Borussia-Reise als Spieler im Sommer ein Ende findet", erklärte Jantschke.

Seit fast 18 Jahren ist Jantschke Teil der Fohlen-Familie, damit ist er aktuell der dienstälteste Borusse. Im Sommer 2006 kam er mit 16 Jahren in den Nachwuchs des Bundesligisten, empfahl sich in zwei Jahren im Fohlenstall für Höheres und feierte 2008 unter Hans Meyer sein Bundesliga-Debüt. Seither absolvierte er insgesamt 301 Pflichtspiele für die Profimannschaft der Gladbacher, 246 allein in der Bundesliga. Der Defensivmann erzielte dabei insgesamt fünf Tore.

Verletzungen machten Jantschke zuletzt zu schaffen

"Ich habe immer probiert, authentisch, geradeaus sowie voller Hingabe zu sein und alles, inklusive meines Körpers, auf dem Platz zu lassen", führte Jantschke in einer ausführlichen Nachricht an seine Fans aus. "Natürlich macht sich das bemerkbar, und die letzten Jahre waren geprägt von Auf und Abs sowie einigen OPs und Reha-Zeiten."

In der aktuellen Spielzeit kam er bislang nur auf drei Einsätze in der Bundesliga, spielte sportlich kaum eine Rolle, fehlte lange aufgrund einer Oberschenkelverletzung und muss aktuell aufgrund von Adduktorenproblemen passen. "Ich habe probiert, trotzdem der beste Teamplayer zu sein: sei es durch Anfeuern, vielleicht einfach auch mal durch Zuhören oder auch durch schlechte Witze", so Jantschke.

Jantschke bleibt der Borussia erhalten

Er bedankte sich bei seinen Trainern, Mitspielern und Vorgesetzten für die Unterstützung sowie bei allen Mitarbeitern der Borussia, natürlich bei den Fans und der Familie und den Freunden. Einen besonderen Dank hatte er auch noch parat: "Ich möchte aber auch ausdrücklich die Leistung der Schiedsrichter honorieren. Denn ohne sie würde unser Sport, den wir alle so lieben, nicht funktionieren."

Jantschke wird sich im Sommer allerdings nicht komplett von der Borussia verabschieden, stattdessen bleibt er dem Klub auch in Zukunft erhalten und wird als Teil des Trainerteams sich um die Top-Talente im Profikader und im Nachwuchsleistungszentrum kümmern, wie der Verein in einer Pressemitteilung bestätigte.

"Tony hat in den letzten zwei Jahrzehnten auf und neben dem Platz alles für Borussia gegeben. Sein Werdegang vom Talent im Fohlenstall hin zu einem gestandenen Profi ist Vorbild für den Weg, den wir jungen Spielern bei Borussia ermöglichen wollen", wird Geschäftsführer Sport Roland Virkus zitiert. Dass Jantschke nach seinem Karriereende eine Rolle im Verein übernehmen sollte, das hatte Virkus schon vor einem Jahr bei dessen Vertragsverlängerung angekündigt. Im Sommer ist es nun so weit.