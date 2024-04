Nach 16 Jahren Borussia: Urgestein Herrmann hört im Sommer auf

Patrick Herrmann hat sein Karriereende für diesen Sommer bekanntgegeben. Der 33-Jährige von Borussia Mönchengladbach nimmt einen Bundesliga-Rekord mit - und wird dem Klub erhalten bleiben.

Seine Vita im Profifußball liest sich kurz - und wird auch nicht mehr länger werden: Von 2008 bis 2024 lief beziehungsweise läuft Patrick Herrmann für Borussia Mönchengladbach auf. Als 17-Jähriger kam er zur Fohlenelf, als 33-Jähriger wird er das Team nun verlassen. Den Verein allerdings nicht.

Denn zwar gab Herrmann am Donnerstag sein Karriereende für diesen Sommer bekannt. Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus sagte in der Mitteilung aber ebenfalls: "Dass er dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben und in der Sponsoring-Abteilung seine Leidenschaft für den Verein einbringen wird, freut uns außerordentlich." Er ergänzte: "Patrick ist seit knapp 16 Jahren Borusse und ist einen beeindruckenden Weg bei uns gegangen."

"Gesundheitlich ist die aktuelle Saison ein Kampf für mich"

Derzeit bei 349 Bundesligaspielen (47 Toren) steht Herrmann, für die Startelf nominiert wurde der zweimalige A-Nationalspieler dabei seit Dezember 2021 nicht mehr. Seine 310 Teilzeiteinsätze bedeuten Bundesliga-Rekord, mit aktuell 36 Einwechslungen ohne Startelfeinsatz dazwischen belegt er hinter Mathys Tel (38) Platz zwei der Geschichte. Bei den Einwechslungen allein liegt er mit 153 nur hinter Claudio Pizarro (169).

"Gesundheitlich ist die aktuelle Saison ein Kampf für mich, in dem ich mich nach reiflicher Überlegung ergeben muss", schrieb Herrmann auf seiner Instagram-Seite seinen Fans. "Auch wenn ich bald nicht mehr auf dem Platz stehen werde, hoffe ich, dass ihr mich als eure Nummer 7 mit allen Gänsehautmomenten von der Relegation bis zur Champions League für immer in guter Erinnerung behalten werdet. Die Liebe zu unserer Borussia wird für immer ein Teil meines Lebens bleiben."

418 Pflichtspiele bestritt Herrmann bis dato für die Fohlen-Profis. Nur Berti Vogts (538), Uwe Kamps (518), Herbert Wimmer (469) und Wolfgang Kleff (430) kamen laut Vereinsangaben auf mehr Einsätze in der VfL-Historie.